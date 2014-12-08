آخرین وضعیت پرونده آنتونوف و فساد ۱۲ هزار میلیاردی

ناصر سراج در حاشیه همایش ملی مبارزه با فساد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی گفت: این پرونده را چند ماه قبل در دستور کار خود قرار دادیم و هم اکنون در دادسرا است. این مواردی که می گویند سیاه‌نمایی است و واقعیت ندارد؛ چراکه تنها اسنادی رد و بدل شده است.

وی در مورد عزم جدی قوه قضائیه در مبارزه با فساد تصریح کرد: در ستاد مبارزه با فساد سه نماینده از دستگاه قضا (معاون اول، رئیس سازمان بازرسی و دادستان تهران) حضور دارند و در سال های اخیر رتبه ایران ۸ پله در مبارزه با فساد ارتقاء یافته است که جای امیدواری دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده سقوط هواپیمای آنتونوف افزود: تمامی اقدامات مقدماتی پرونده انجام شده و هم اکنون پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. همچنین در مورد پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی هم، پرونده وارد دادسرای تهران شده است.