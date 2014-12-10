رئیس جدید جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی کشور بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد از در دست تدوین بودن برنامه توسعه جهاددانشگاهی کشور خبرداد.

امین اسماعیلی افزود: براساس این برنامه برخی از واحدهای جهاد دانشگاهی دارای برنامه ارتقاء خواهند یافت.

وی با تقدیر از فعالیتهای انجام گرفته در جهاد دانشگاهی استان بیان کرد: باید در واحد کهگیلویه و بویراحمد بین حوزه های پژوهشی و آموزشی و فرهنگی توازن ایجاد شود.

اسماعیلی افزود: در این استان در حوزه آموزش کارهای خوبی انجام شده اما در زمینه فعالیتهای پژوهشی و فناوری ضعف هایی وجود دارد.

وی بابیان اینکه جهاد دانشگاهی نهادی عمومی غیر دولتی است، گفت: 25 درصد هزینه‌های جهاد دانشگاهی را دولت و مابقی را خود این نهاد تأمین می کند.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی کشور گفت: جهاد دانشگاهی در سطح کشور دارای دو پژوهشگاه، دو دانشگاه، 18 مرکز رشد، 50 مرکز علمی و کاربردی، دو پارک علم و فناوری، شش موسسه آموزش عالی، 130 گروه پژوهش، 100 مرکز خدمات تخصصی در حوزه فنی و مهندسی، پزشکی و علوم پایه است.

وی بر کمک به توسعه جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد از سوی مسئولین استانی تاکید کرد.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار هم در این مراسم گفت: جهاد دانشگاهی نهادی علمی و فرهنگی است و انتظار می‌رود که به مسائل شبه سیاسی وارد نشود.

مجید محنایی ظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد محروم نیست بلکه در زمان طاغوت به عمد عقب نگه داشته شد اما انقلاب برکات زیادی برای این استان داشت.

وی بیان کرد: با این حال این استان هنوز محرومیت های زیادی دارد و نیازمند نگاه ویژه دولت است.

معاون توسعه و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ب اشاره به ظرفیتهای بالای این استان گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان یک مرکز علمی می‌‌تواند با راه‌اندازی مرکز تولیدات گیاهان دارویی از ظرفیت استان در این حوزه استفاده کند.

وی همچنین با بیان اینکه زیر ساختهای علمی و فناوری در این استان فراهم نیست، اظهار داشت:حدود ۹ سال است که مطالعات پارک علم و فناوری این استان انجام شده اما تاکنون بعلت مشخص نشدن زمین آن، بلاتکلیف مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم "شمس الله رشیدی" به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد معرفی و از خدمات "سید داود موسویان" تقدیر شد.