پژوهشکده رویان یکی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی در دیدار با سرپرست جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دستاوردهای و خدمات جهاد دانشگاهی در سطح کشور و رسالت خطیر این نهاد افزود: پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی که پیشرفتهای درخشانی در حوزه سلولهای بنیادی داشت یکی از مهمترین دستاوردهای این نهاد انقلابی، علمی و فرهنگی است.
وی اظهار کرد: مسئولان و جهادگران جهاد دانشگاهی باید با همت و تلاش بیش از پیش سرعت عمل خود را بالا ببرند و ما نیز از فعالیتها و طرحهای این نهاد از در سطح استان و حتی با پیگیری در سطح ملی حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.
فعالیت جهاد دانشگاهی استان در بخش های فرهنگی، آموزشب و اشتغال زایی
در ادامه این دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با ارایه توضیحاتی در خصوص فعالیتها، طرحها و برنامهها و ساختار این نهاد گفت: جهاد دانشگاهی این استان در حوزههای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اشتغال، تجاری سازی و آزمونهای استخدامی فعالیت دارد.
عیسی فتحی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی افزود: خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایکنا، مرکز افکار سنجی ایسپا، سازمان انتشارات و سازمان دانشجویان از مراکز و موسساتی هستند که تقویت و راه اندازی آنها را در سطح استان در برنامه داریم که برای این مهم به کمک و حمایت استانداری نیازمند هستیم.
وی تصریح کرد: در حوزه آموزش نیز در دو بخش فراگیران آزاد و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت به مردم استان خدمات رسانی می کنیم که آموزشهای مهارتی و کاربردی مورد نیاز مردم و دستگاههای اجرایی و خصوصی استان را ارایه میدهیم.
سرپرست جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در حوزه پژوهش نیز طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی مختلف استان را تاکنون انجام داده ایم و آمادگی انجام طرحهای پژوهشی مورد نیاز دستگاههای مختلف را نیز داریم.
وی ادامه داد: در راستای استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی استان، برای توسعه کشت گیاهان دارویی، تولید غذای سالم و اورگانیک، کاهش استفاده از آفت کشها و آنتی بیوتیکهای شیمیایی و ارز آوری و ایجاد اشتغال، عملیات اجرایی ساخت طرح تولید آفت کش و آنتی بیوتیکهای گیاه پایه را از سال ۹۸ در شهرک صنعتی چهاربیشه گچساران آغاز کردیم که برای تکمیل و بهره برداری نیازمند حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.
فتحی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی دنبال انجام کارهای بر زمین مانده و پر کردن خلأ هاست، تاکید کرد: در این راستا با توجه به اینکه نرخ معلولیت در استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۲ درصد از میانگین کشوری بیشتر است به دنبال و پیگیری ایجاد و راه اندازی مرکز چند منظوره تخصصی آزمایشگاه ژنتیک در شهر یاسوج هستیم که در این زمینه موافقت نامه ها و مجوزهای لازم اخذ شده، ساختمان این مرکز آماده و بخشی از تجهیزات تخصصی و عمومی نیز خریداری شده اما برای تکمیل و راهاندازی نیاز به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است.
وی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی نه تنها باری بر دوش دولت ندارد بلکه کمک کار و همراه دولت خواهد بود و آمادگی کمک برای انجام کارهای بر زمین مانده دولت و سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی را دارد و دست یاری به سمت همه دستگاهها دراز می کند.
سرپرست جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: فعالیتها و برنامه های جهاد دانشگاهی برای اقشار مختلف مردم بویژه دانشجویان و دانشگاهیان است و درب این نهاد علمی و فرهنگی در سطح استان به روی این قشر فرهیخته باز است.
