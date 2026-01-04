انتصاب سرپرست جدید جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منتظری با صدور حکمی «عیسی فتحی» را به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از همکاری و همدلی جهادگران پرتلاش، در انجام مسئولیت‌های محوله و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آن واحد موفق و مؤید باشید.»

عیسی فتحی پیش از این، مسئولیت‌هایی از جمله معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد و مدیریت خبرگزاری ایسنا در این استان را بر عهده داشته است.

همچنین منتظری در نامه‌ای جداگانه، از زحمات و تلاش‌های دکتر صاحب سروش‌فر در دوران تصدی ریاست جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد قدردانی و تشکر کرد.