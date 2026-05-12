به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بهشتی در دیدار با سرپرست جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه تولیدات شیلات و دامپروری، خواستار ورود جدی جهاددانشگاهی به حوزه راهاندازی آزمایشگاههای تخصصی و اجرای پژوهشهای کاربردی در این بخشها شد.
وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد در حوزه تولیدات کشاورزی از جایگاه قابل توجهی برخوردار است، افزود: این استان دومین تولیدکننده شیلات و پنجمین استان در حوزه دامپروری کشور است، اما همچنان در زمینه آزمایشگاههای مرجع، تخصصی و انجام آنالیزهای علمی با کمبود مواجه است.
فرماندار بویراحمد ادامه داد: جهاددانشگاهی میتواند با اتکا به تجربهها و ظرفیتهای تخصصی خود در سطح کشور، در ایجاد آزمایشگاههای تخصصی و تقویت زیرساختهای علمی استان نقش مؤثری ایفا کند و به ارتقای کیفیت تولیدات و معرفی بهتر توانمندیهای استان کمک کند.
وی همچنین با اشاره به طرح جهاددانشگاهی برای ایجاد آزمایشگاه چندمنظوره ژنتیک در استان، این طرح را از نیازهای اساسی منطقه عنوان کرد و گفت: حمایت از طرحهای پژوهشی، زیرساختی و فرهنگی جهاددانشگاهی در دستور کار قرار دارد و پیگیریهای لازم برای تأمین منابع اعتباری آن انجام خواهد شد.
بهشتی با تأکید بر ضرورت ارتباط میان مدیریت اجرایی و مراکز علمی اظهار کرد: در استان برخی پژوهشهای اجتماعی و کاربردی وجود دارد که میتواند با استفاده از توان تخصصی جهاددانشگاهی اجرا و به راهکارهای کارشناسی منتهی شود.
وی با اشاره به سابقه آشنایی خود با فعالیتهای جهاددانشگاهی، اضافه کرد: این نهاد در حوزههای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و میتواند در حل مسائل استان نقشآفرین باشد.
راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک اولویت اصلی جهاد دانشگاهی در استان
سرپرست جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به اقدامات انجامشده برای راهاندازی آزمایشگاه چندمنظوره ژنتیک، گفت: مجوزهای لازم برای راهاندازی این آزمایشگاه اخذ شده و این پروژه در اولویتهای اصلی جهاددانشگاهی استان قرار دارد.
عیسی فتحی افزود: جهاد دانشگاهی در راستای رفع برخی خلأهای موجود در استان، ورود به حوزه آنالیز علمی عسل را نیز در دستور کار قرار داده و در این بخش اقداماتی انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات تخصصی جهاددانشگاهی در بخش کشاورزی بیان کرد: فرآیند بررسی و حل مشکل آفتکشهای گیاهپایه توسط متخصصان این نهاد در حال انجام است که میتواند در حوزه سلامت، تولید غذای سالم، توسعه محصولات ارگانیک، کشت گیاهان دارویی و افزایش ظرفیتهای اقتصادی مؤثر باشد.
سرپرست جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به ظرفیتهای مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، آمادگی این نهاد را برای اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی متناسب با اولویتهای توسعه شهرستان و مطالبات مردم اعلام کرد.
وی افزود: جهاددانشگاهی در حوزههای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی، تجاریسازی و اشتغال فعالیت دارد و آماده همکاری با فرمانداری و مجموعه دولت در سطح استان و شهرستان بویراحمد است.
