به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین جلسه از سلسله نشست‌ها و جلسات هفتگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت به موضوع فرهنگ و سیاست از منظر یکی از نظریه‌پردازان معاصر اختصاص دارد. دکتر احمد گل محمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم کتاب معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی (نوشته استیوئرت هال) سخنران این جلسه است.

وی «فرهنگ و سیاست از منظر استیوئرت هال» را برای بحث خود انتخاب کرده و در صدد است تا درباره معنا و چیستی آن از منظر «هال» بحث کند. سه پرسش اساسی: معنا چیست؟ چگونه تولید می‌شود؟ و چه اهمیتی در زندگی اجتماعی ـ سیاسی ما دارد؟ مهم‌ترین مباحثی است که در این جلسه مطرح خواهد شد.

این جلسه یکشنبه 23 آذرماه از ساعت 16 در محل پژوهشکده واقع در خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، کوچه ادوارد براون پلاک 12 برگزار می‌شود.

این پژوهشکده که در مرحله اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، با چند گروه پژوهشی از جمله تاریخ فرهنگی، فلسفه و فرهنگ و معماری و فرهنگ، فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است. این جلسه به همت گروه پژوهشی «فرهنگ و سیاست» و به عنوان اولین جلسه‌ی این گروه، برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66435423 تماس حاصل فرمایند.

شرکت در این جلسات برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.‌