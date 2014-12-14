آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجتماع میلیونی مسلمانان در کربلا گفت: حضور میلیونی مردم عراق و دیگر کشورهای اسلامی در کربلا از راههای دور و نزدیک و بدون توجه به تهدیدات و خطرها نشان دهنده دینداری و محبت اهل بیت(ع) و اهمیت دادن به شعائر دینی و مذهبی است.
وی ادامه داد: این حضور عملا قدرت نمایی در مقابل تمامی گروههای تکفیری و همه افرادی است که قدرت شیعه را کم تلقی میکنند.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به اینکه مسلمانان با حداقل امکانات و از راههای دور و نزدیک و با شور و اشتیاق فراوان خود را به کربلا رساندند، گفت: این هشداری به گروههای تکفیری بود که قدرت شیعه را ببیند و بدانند اگر شیعیان با آنها برخورد جدی نمیکنند به این علت است که روش علما و مراجع آنها فعلا برآن است که با آنها برخوردی نشود.
ظرفیت قوی مسلمانان
وی ضمن تأکید بر اینکه دشمنان باید متوجه باشند که مسلمانان و شیعیان ظرفیت و پتانسیل بسیار قوی دارند، افزود: تکفیریها و دشمنان باید بدانند اگر مسلمانان و بخصوص شیعیان احساس کنند که دین و مقدسات آنان مورد تهدید قرار گرفته با متجاوزان برخورد میکنند.
پیام این حضور میلیونی برای دوستان
آیت الله غروی به پیام این حضور میلیونی برای دوستان اشاره و بیان کرد: دوستان باید بدانند که مردم چه ظرفیتی دارند و چگونه باید از این ظرفیت استفاده کنند.
وی تأکید کرد: دشمنان نیز باید بدانند که باید دست از شرارت بردارند و نمیتوانند با مذهب و شعائر دینی مردم مبارزه کنند.
عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه حضور میلیونی در کربلا تنها اختصاص به شیعیان نداشت، بیان کرد: برخی از اهل تسنن که اهل تعادل هستند نیز به علت اینکه امام حسین(ع) فرزند پیامبر اسلام(ص) است و کرامات زیادی را از ایشان دیدهاند در این اجتماع بزرگ حضور پیدا کردند و این نشان دهنده جایگاه والای اهل بیت(ع) است.
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