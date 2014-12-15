مشکل کمبود آب روستاهای میناب با مدیریت مصرف رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به اینکه استان هرمزگان نیز مانند سایر استان های کشور با کمبود آب مواجه است گفت: شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان هرمزگان مانند کمبود بارش های فصلی و وجود گنبدهای نمکی و برداشت های بی رویه سبب محدودیت در منابع آب شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان اضافه کرد: عمده مشکلات این شهرستان فرسودگی شبکه ها و نیاز به توسعه به علت رشد جمعیت و توسعه روستاها است.

وی در ادارمه با تاکید بر این موضوع که بخش عظیمی از آب در زمینه کشاورزی مصرف می شود گفت: ۹۵ تا ۹۷ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که دراین زمینه با مدیریت مصرف درست الگوهای کشت مناسب میتواند نقش موثری در بحران کمبود آب و صرفه جویی داشته باشد.

این مقام مسئول افزود: بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن کمبود های منابع آبی و اینکه آب در چه شرایط سختی تولید و به دستشان می رسد آب را بی رویه مصرف می کنند.

مهندس حمزه پور تصریح کرد: برای اولین بار است که دولت ردیف ملی بودجه به صورت پایدار برای رفع مشکلات آبی روستایی در نظر گرفته که این اعتبارات برای تکمیل مجتمع های نیمه تمام هزینه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان خاطر نشان کرد: تا کنون طی یک سال اخیر هشت حلقه چاه در روستاهای این شهرستان حفر شده و سه حلقه چاه دیگر نیز در حال حفر است که بر اساس برنامه ها تا پایان سال جاری وارد مدار می شوند.

مهندس حمزه پور در ادامه در خصوص تامین کمبود آب شرب روستای منطقه بنذرک و کرگان خبر داد: احداث یک دستگاه آب شیرین کن سه هزار مترمکعبی برای دو روستای بنذرک و کرگان در نظر گرفته شده که با طی کردن مراحل قانونی عملیات آن اغاز می شود همچنین عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای تیاب نیز به زودی آغاز می شود.

وی در پایان با تاکید بر نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به بخش روستایی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اختصاص بودجه مناسب دولت در بخش روستایی امید است بخش قابل توجی از مشکلات آب بخش روستایی طی دو سال آینده در این شهرستان رفع شود.