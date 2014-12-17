به گزارش خبرگزاری مهر، اركستر مجلسى تهران به رهبرى برديا كيارس، «شيپور صلح» را با آهنگسازى على قمصری و صداى محمد معتمدى براى بار ديگر اجرا مى كند.

به گفته صبا محمدزاده مدير اجرايی اين كنسرت، در اين اجرا گروه آوازى تهران به سرپرستى ميلاد عمرانلو و تكنوازانى چون شروين مهاجر، پاشا هنجنى، پويا سرايی، همايون نصيرى و على قمصرى نيز حضور دارند و 3 و 4 و 17 دی ماه، تالار وحدت ميزبان اين رويداد هنرى خواهد بود.

اجراى قبلى «شيپور صلح» 26 مهر در برج ميلاد برگزار شده بود. فروش بليت این کنسرت موسیقی از سه شنبه 25 آذر آغاز شده است.