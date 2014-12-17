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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۹:۰۸

«شيپور صلح» دوباره به صدا درمی‌آید

«شيپور صلح» دوباره به صدا درمی‌آید

كنسرت «شيپور صلح» علی قمصرى، محمد معتمدى و اركستر مجلسى برای بار دوم در تالار وحدت اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اركستر مجلسى تهران به رهبرى برديا كيارس، «شيپور صلح» را با آهنگسازى على قمصری و صداى محمد معتمدى براى بار ديگر اجرا مى كند.

به گفته صبا محمدزاده مدير اجرايی اين كنسرت، در اين اجرا گروه آوازى تهران به سرپرستى ميلاد عمرانلو و تكنوازانى چون شروين مهاجر، پاشا هنجنى، پويا سرايی، همايون نصيرى و على قمصرى نيز حضور دارند و 3 و 4 و 17 دی ماه، تالار وحدت ميزبان اين رويداد هنرى خواهد بود.

اجراى قبلى «شيپور صلح» 26 مهر در برج ميلاد برگزار شده بود. فروش بليت این کنسرت موسیقی از سه شنبه 25 آذر آغاز شده است.

کد مطلب 2444971
آروین موذن زاده

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