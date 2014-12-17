اردوغان: اروپا نمی تواند به ما درس دموکراسی بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در واکنش به مواضع اروپایی ها در قبال بازدداشت گروهی از روزنامه نگاران مرتبط با جریان فتح الله گولن که در آمریکا به سر می برد، با بیان این مطلب افزود: اما ترکیه به خاطر مواضع اصولی خود در قبال کودتا در مصر و تحولات سوریه می تواند به اروپا درس دموکراسی بدهد.

اردوغان همچنین خطاب به رهبر مذهبی جریان گولن که در آمریکا به سر می برد گفت: تو باید به همراهت تیمت در اینجا بودی و با هم دستگیر می شدی.

وی افزود: ما اجازه نمی دهیم ترکیه به دست ابزارها و نایبان محافل بین المللی بیفتد.