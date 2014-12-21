هفت شهید والامقام در اردبیل تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی الله خوشبخت ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تشییع شهدا تصریح کرد: شهدا در سه شهر تازه کند، آبی بیگلو و هشتجین تشییع می شوند.

وی با یادآوری برگزاری مراسم عزاداری و شبی با شهدا طی دو روز گذشته اضافه کرد: شهدا یادگار دفاع مقدس هستند و برای بهره گیری هر شهرستان از مواریث مدافعان آرمان های انقلاب تشییع در شهرهای مختلف انجام می شود.

نماینده کمیته تفحص ستاد کل نیروهای مسلح استان معتقد است اثرات رویداد بزرگی مانند دفاع مقدس در جامعه اسلامی ایران باقی مانده است و شهادت این جوانان برای جامعه برکت بوده و جامعه اسلامی را بیمه می‌کند.

وی با بیان اینکه هفت هزار جاویدالاثر در کشور شناسایی شده است، گفت: از این تعداد ۲۳۳ نفر سهمیه اردبیل است که ۴۸شهید گمنام تاکنون به اردبیل آمده است و با هفت شهید در مجموع 55 شهید گمنام در اردبیل تشییع شده است.

نماینده کمیته تفحص ستاد کل نیروهای مسلح استان فرصت عزاداری و حضور در مراسم تشییع پیکر شهدا را در راستای بیعت با آرمان های آن ها دانست و افزود: در عین حال انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل امروز دنبال می شود.

به گفته خوشبخت حضور پرشور جوانان در مراسمات عزاداری و تشییع مایه مباهات است و نشان می دهد جوانان امروز پیرو آرمان های شهدا و ادامه دهنده راه آن ها هستند.