مجوز صادرات فرآورده های شیلاتی به روسیه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تفاهم نامه که به امضای "الکسی الکسینکو" معاون مدیر کل سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت نباتی فدراسیون روسیه و «مهدی خلج» رییس سازمان دامپزشکی کشور رسید، نمایندگان سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت نباتی فدراسیون روسیه رسما مجوز صادرات فرآورده های شیلاتی را به فدراسیون روسیه تایید کردند.

همچنین طی توافقات انجام شده، طرف ایرانی تمایل خود را به صادرات دام و فرآورده های خام دامی از جمله گوشت طیور، تخم مرغ نطفه‌دار، تخم مرغ خوراکی، عسل و محصولات زنبورداری، روده و پوست گاوی اعلام کرد و طرف روسی متعهد شد در اسرع وقت مقررات پیش بینی شده در قوانین روسیه و اتحادیه گمرکی اورآسیا را در این خصوص به سازمان دامپزشکی کشور اعلام کند.

بر اساس این تفاهم نامه،‌ ظرف سه ماه آینده تیمی از کارشناسان روسی جهت ارزیابی نهایی شرایط بهداشتی کشور در زمینه گوشت طیور و لبنیات به ایران سفر می کنند تا در آینده، مجوز صادرات به فدراسیون روسیه و اتحادیه گمرکی اورآسیا نیز صادر شود.

براساس این گزارش هیات روسی دوشنبه هفته گذشته (24 آذرماه) به منظور تایید نهایی صادرات محصولات شیلاتی، امضای پروتکل همکاری دوجانبه، تسهیل در صدور مجوزهای بهداشتی صادرات، آشنایی با کشتارگاه های طیور و صنایع لبنی ایران و همچنین افزایش آگاهی شرکت های صادرکننده فرآورده های شیلاتی با ضوابط و مقررات فدراسیون روسیه و اتحادیه گمرکی اورآسیا (روسیه، قزاقستان و بلاروس) وارد ایران شدند و امروز (دوشنبه) تهران را ترک کردند.

بازدید از واحدهای تولید و فرآوری محصولات شیلاتی، گاوداری صنعتی، صنایع لبنی، مزارع جوجه کشی و همچنین کشتارگاه صنعتی طیور از برنامه های سفر یک هفته ای هیات روسی در ایران بود.