معرفی دانش فنی ۳۰ گونه آبزی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدپورکاظمی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در اولین جشنواره معرفی دانش فنی گونه‌های مستعد آبزی پروری و بازسازی ذخایر آبزیان کشور که همزمان با ایام دهه مبارک فجر برگزار شده بود، اظهارداشت: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی دانش فنی ۳۰ گونه از آبزیان است که محققین کشور سالها برای به دست آوردن آن تلاش کرده‌اند.

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تصریح کرد: در میان این ۳۰ گونه، گونه‌های بسیار شاخصی وجود دارد که بعضاً تحول بسیار عظیمی در صنعت شیلات و آبزی پروری ایجاد کرده اند.

وی با بیان اینکه بعنوان مثال تولید ماهی سفید خزر در سال ۱۳۶۱ به کمتر از ۱۰۰۰ تن رسید، اضافه کرد: در این زمینه صیادان با تعطیلی و خسارات جدی مواجه شدند اما امروزه صید ماهی سفید به حدود ۱۲۰۰۰ تن در سال به ارزش ۲۳۰ میلیارد تومان و فروش سالانه رسیده است.

پورکاظمی افزود: برخی از این گونه‌ها در صنعت آبزی پروری و برخی دیگر برای بازسازی ذخایر آبزیان کشور به کار گرفته می‌شوند.

به گزارش مهر، در این جشنواره نمایشگاهی از تمام ۳۰ گونه ای که به عنوان گونه‌های مستعد آبزی پروری و بازسازی ذخایر معرفی شده بودند، برگزار شد و در معرض دید حاضرین قرار گرفت ضمن اینکه لیست گونه‌های معرفی شده به شرح زیر است؛

۱-ماهی سفید ۲- ماهی سوف ۳- ماهی سیم ۴- ماهی کلمه ۵- سیاه کولی ۶- اسبله ۷- سه گونه ازکپورماهیان هندی ۸- ماهی آزاد دریای خزر ۹- شاه میگوی آب شیرین ۱۰- دو گونه از تیلاپیا ۱۱- لای ماهی ۱۲- اردک ماهی ۱۳- کپور سیاه ۱۴- فیل ماهی ۱۵- استرلیاد ۱۶- دورگه بستر ۱۷- تاسماهی سیبری ۱۸- ماهی صبیتی ۱۹- شانک ۲۰- هامور ۲۱- بنی ۲۲- گطان ۲۳- شیربت ۲۴- ماهی صافی ۲۵- صدف مروارید ساز لب سیاه ۲۶- میگوی وانامی ۲۷- ماهی کفال خاکستری.