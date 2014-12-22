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۱ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۲۵

نمایشگاه عکس آثار "مایکل کنا" در یاسوج گشایش یافت

نمایشگاه عکس آثار "مایکل کنا" در یاسوج گشایش یافت

یاسوج - نمایشگاه عکس آثار "مایکل کنا" با موضوع طبیعت در یاسوج گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه عصر دوشنبه با  حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان استان در انجمن سینمای جوان یاسوج افتتاح شد.

مسئول انجمن سینمای جوانان استان در خصوص نمایشگاه عکس و آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 40 اثرعکس  سیاه و سفید با موضوع طبیعت از آثار "مایکل کنا" عکاس انگلیسی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این نمایشگاه به همت انجمن سینمای جوانان یاسوج و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و آژانس عکس ایران وابسته به انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شده است.

سلیمانی فر اظهار داشت: مهمترین رویکرد انجمن سینمای جوان، حمایت از هنر عکاسی و عکاسان استان با برگزاری دوره های آموزشی، سفرهای عکاسی و برگزاری نمایشگاهها است.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به مدت یک هفته در نگارخانه باران شهر یاسوج دایر است.

کد مطلب 2447916

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