هشدار لیبرمن درباره وقوع «سونامی دیپلماتیک» علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بر لزوم بازگشت صهیونیست ها بر سر میز مذاکره با تشکیلات خودگردان تاکید کرد. وی گفت اگر این اقدام انجام نشود، تل آویو با یک «سونامی دیپلماتیک» از سوی کشورهای جهان مواجه خواهد شد.

این اظهارات پس از اعلام آمادگی شمار زیادی از کشورهای جهان از جمله کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی مطرح می شود. این در حالی است که حزب راستگرای «اسرائیل بیت نو» به رهبری لیبرمن موقعیت متزلزلی در فاصله تقریبی 80 روز مانده به انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی دارد.

روز پنج شنبه دستگاه قضایی این رژیم حدود 30 نماینده کنیست این حزب را برای بازجویی در مورد اتهام فساد مالی فراخواند. در همین رابطه سخنگوی «اسرائیل بیت نو» اقدامات اخیر دستگاه قضایی اسرائیل علیه این حزب را مرتبط با انتخابات کنیست و امری سیاسی دانست.

گفتنی است مذاکرات سازش خاورمیانه با وجود تلاش های وزیر خارجه آمریکا همچنان متوقف مانده است. اصرار صهیونیست ها بر شهرک سازی در مناطق فلسطینی و اختلافات در مورد بیت المقدس از جمله اصلی ترین دلایل توقف این مذاکرات به شمار می رود.