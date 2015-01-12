عیسی گلشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه به اعتقاد برخی مسئولان اگر ماهی قزل آلا را فیله و سپس عرضه کنیم، مانند تیلاپیا مورد استقبال قرار میگیرد، اظهار داشت: هر ماهی در صورتیکه درست فرآوری شود، میتوان از آن فیله یا محصول قابل استفاده راحت برای مصرف کنندگان تولید کرد.
وی با بیان اینکه برخی از ماهیها به کار بیشتر و فرآوری خاصتر نیاز دارند، اضافه کرد: حتی در ماهیهای پراستخوان میتوان با روشهای فرآوری خاص از آنها محصولاتی را تولید کرد که این استخوانها آزاردهنده نباشد.
گلشاهی در پاسخ به این پرسش که چرا فرآوری ماهیان در کشور ما انجام نمیشود؟ با اشاره به اینکه مردم ایران فراورده خور نیستند، گفت: ما در حال طی کردن دوران گذارهستیم؛ بدین معنا که مصرف کنندگان در دورهای فقط ماهی درشت و تازه را میپسندیدند اما کم کم به خوردن ماهیهایی با اندازه متوسط، ماهیهای پرورشی و منجمد نیز عادت کردند.
این مقام مسئول اضافه کرد: هم اکنون ما در مرحلهای به سر میبریم که مردم برخی محصولات فراورده را نیز قبول میکنند، ضمن اینکه تا ۳ الی ۴ سال قبل محصولات فرآوری شده غیر کنسروی در کشور بسیار کم بود اما الان مقادیر آنها درحال افزایش است، به عنوان مثال محصولاتی مانند میگوی سوخاری، ناگت میگو و فیله ماهی سوخاری امروزه وارد بازار مصرف میشوند و مردم به تدریج به این محصولات عادت میکنند.
گلشاهی با بیان اینکه تغییر عادات فرهنگی مسالهای زمان بر است، افزود: حداقل به یک دوره زمانی ۷ تا ۱۰ ساله نیاز داریم که ذائقه مردم مطابق با ذائقههای موجود در سطوح بین المللی شود.
وی، میزان مصرف سرانه محصولات شیلاتی در کشور را حدود ۸.۵ کیلوگرم و نصف مقادیر بین المللی اعلام کرد و اظهار داشت: آمار بین المللی مصرف سرانه محصولات شیلاتی ۱۶.۸ کیلوگرم است.
