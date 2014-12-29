داعش تاکنون 2000 سوری را کشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، دیده بان حقوق بشر سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: گروه تروریستی داعش از پایان ماه ژوئن گذشته تاکنون حدود 2000 نفر را در سوریه کشته در حالی که مشخص شده نیمی از آنها از اعضای قبیله "الشعیطات" هستند.

از میان تعدادی که به دست داعش کشته شده‌اند 1175 غیرنظامی هستند.

همچنین از بین کشته شدگان 502 نفر از افسران و نیروهای نظام سوریه، 120 تن از اعضای خارجی گروه داعش و 80 تن از اعضای جبهه النصره یا گروه‌های مسلح دیگر هستند.

دیده بان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرد: تعداد واقعی عملیات کشتار توسط داعش بیشتر از تعدادی است که اعلام کرده است.