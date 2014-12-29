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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۰

قرارداد «عشق، شانس، تصادف» بسته شد/ آغاز اکران 3 فیلم جدید

قرارداد «عشق، شانس، تصادف» بسته شد/ آغاز اکران 3 فیلم جدید

سخنگوی شورای صنفی نمایش از آغاز اکران 3 فیلم سینمایی از چهارشنبه 10 دی ماه خبر داد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اکران 3 فیلم سینمایی از روز چهارشنبه 10 دی‌ماه در سینماهای کشور اکران می شود، گفت: در جلسه دوشنبه 8 دی‌ماه شورای صنفی نمایش مقرر شد تا فیلم سینمایی «مجرد 40 ساله» به کارگردانی وحید امیرخانی، «زیباتر از زندگی» به کارگردانی انسیه شاه‌حسینی و «سیزده» به کارگردانی هومن سیدی از چهارشنبه 10 دی ماه در سینماهای کشور اکران می شوند.

وی تایید کرد: قرارداد فیلم سینمایی «عشق، شانس، تصادف» به کارگردانی آرش معیریان بعد از فیلم «خانه ای کنار ابرها» در گروه استقلال ثبت شد.

کد مطلب 2451785

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