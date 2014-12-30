ایران در قدرتمندترین موقعیت جهانی نسبت به تمام تاریخ گذشته قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی شامگاه دوشنبه در جمع پرشور و گسترده مردم زنجان در محل حسینیه اعظم این شهر با یادآوری اینکه استکبار جهانی طی 36 سال عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره با ابزارهای مختلف بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده است، افزود: 9 دی بدونه تردید مصداق مجسم یوم الله است.

جانشین فرمانده کل سپاه بایادآوری فرایند شکل گیری فتنه 88، تحقق فتنه 88 را قرار گرفتن تلاش های استکبار جهانی علیه نظام و ملت ایران و همچنین تفکرات غرب گرایانه فتنه گران در یک مسیر موازی دانست و تاکید کرد : ملت بزرگ ایران با هوشیاری و عزت در مقابل این توطئه با تبعیت و از فرامین مقام معظم رهبری مقتدرانه ایستاد و پیروز شد.

وی با بیان اینکه برخی لحظه ها به اندازه همه تاریخ وسعت دارند، یوم الله 9 دی را از جمله این روزها و لحظات عنوان کرد و افزود: 9 دی ((لیله القدر)) انقلاب اسلامی است که هر یک لحظه ((خیر من الف شهر)) است و این ارزش زمان و مقطع زمانی است.

سردار سلامی با بیان اینکه عاشورا هر چند در یک مقطع زمانی کوتاه صورت گرفته است، افزود: ولی در حقیقت معنا و وسعتی به اندازه ابدیت دارد که همه فضیلت های عالم هستی در اوج می درخشد و گذر زمان هر روز سرزمینهای جدیدی را در دلها فتح می کند و نام درخشان امام حسین(ع) نام درخشان و عالمتاب می شود.

وی با تاکید بر اینکه 9 دی تجلی اراده الهی در قلب و ذهن ملت مسلمان ایران بود افزود: دنیای استکبار در دنیای توهم، رویا و ذهن پردازی خود همواره شکست دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک هدف و آرزو دنبال می کرد و با فرایندها و توطئه های مختلف سعی در محقق نمودن اهداف خود داشتند.

سردار سلامی، با بیان اینکه آمریکا، رژیم صهیونیستی، برخی کشورهای اروپایی و برخی دول مرتجع عرب ائتلافی از شیاطین را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده بودند، افزود: در طول 36 سال گذشته همه سیاست ها، سناریوها و راهبردها را برای شکستن انقلاب عظیم ملت ایران به کار گرفتند ولی با تدبیر، شجاعت و نورانیت افق های اندیشه امام خمینی(ره)، و مقام معظم رهبری و حضور ملت بزرگ و مقتدر ایران همه این توطئه ها با شکست مواجه شد.

وی با یادآوری توطئه های استکبار جهانی علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، طراحی و اجرای توطئه های تجریه طلبانه، تلاش برای کودتا های نظامی و تحمیل جنگ هشت ساله ، تهاجم فرهنگی ، جنگ روانی را از برنامه های استکبار جهانی علیه نظام و ملت ایران عنوان کرد و افزود: هیچ کدام از این توطئه ها نتوانست خللی در اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد کند.

سردار سلامی با اذعان به اینکه دنیای استکبار همواره به دنبال یک فرصت برای وارد شدن در مرزهای اعتقاد، باور، ایمان و اندیشه ملت مسلمان ایران بوده است افزود: آنها می دانستند که چه کسانی توانستند فضای تنفسی آنها را در جهان اسلام تنگ کند، چه کسی توانسته است به تدریج بساط تسلط سیاسی آنها را بر شئون مسلمانان جهان برچیند، چه کسی توانسته است به نهصت مرده ملت فلسطین جان دوباره بخشد و در لبنان حزب الله پیروز را در کنار رژِیم صهیوینیستی و برعلیه این رژیم درست کند.

وی با بیان اینکه غرب به خوبی می داند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مشعل بیداری اسلامی را به دست مسلمانان داده است، افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیام های آزادی، عدالت و استکبار ستیزی را در جهان اسلام بر دوش گرفته است.

سردار سلامی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عامل شکست سیاست های دنیای استکبار در منطقه و جهان اسلام است، افزود: ایران اسلامی راه های تسلط استکبار و کفار را بر مسلمانان بست.

ولایت فقیه عامل نجات ملت ایران از جهل، افسردگی و برده گی

وی با تاکید بر اینکه ولایت فقیه عامل نجات ملت ایران از جهل، افسردگی و برده گی بوده و سرچشمه همه شکست های دشمنان بوده است، افزود: پیوند قلبی و عاطفی، ایمانی و مستحکم ملت ایران با ولایت فقیه عامل شکست دشمنان بزرگ و کوچک شده است و پیروزی را برای ملت های مسلمان بخصوص ملت ایران به ارمغان آوده است.

سردار سلامی با تاکید بر اینکه استکبار جهانی به خوبی قدرت و جایگاه و نفوذ ولایت فقیه را می داند و به خوبی می داند که با شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پی بردن ملت های مسلمان به قدرت خود دیگر هیچ جای جهان اسلام برای آمریکا فرش قرمز پهن نمی کنند، افزود: استکبار جهانی به خوبی می داند با وجود قدرت گرفتن اسلام به عنوان قطب جدید در موازانه قوای جهانی دیگر برای آمریکا در جهان اسلام فرش قرمز پهن نمی کنند و هیچ مقام آمریکایی نمی تواند در جهان اسلام آزادنه حرکت کند.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی با تکیه بر تجربه تاریخی خود به مقابله و دشمنی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخت گفت: مستکبران در صحنه فتنه 88 مرموزانه، موزیانه و شیطنت بار با استفاده از همه تجربیات تاریخی خود که در آن نظام های بزرگ و کوچک مخالف خود را فروپاشانده بودند و ملت ها را اسیر و آزدیخواهان زیادی را در بند کرده بودند به جنگ با نظام مقدس جمهوری اسلامی آمدند تا در یک فرصت مناسب این استحکام بین ملت و نظام مقدس اسلامی و ولایت فقیه را از هم جدا کنند و این یک سوی فتنه 88 بود.

سردار سلامی گفت: در دورن جامعه ایران نیز اندیشه های غرب گرایانه و متکی بر اندیشه ها و مدل های سکولاریستی بودند که از نظام ولایی و حاکمیت ارزش های اسلامی بیزار بودند و قبله گاه سیاسی خود را غرب قرار داده بودند و می خواستند ساختمان و بنا و فضای تفکر و اعتقاد ملت ایران را در اختیار تفکر و اندیشه غرب قرار بدهند.

وی افزود: این افراد به همراه کسانی که عطش و شهوت قدرت طلبی سیاسی چشمان آنها را به روی ارزشها، دستاوردها و فداریکاریهای ملت بسته بود و صاحبان و سران فتنه 88 که از فدارکاریها و جانفشانیهای ملت ایران تحت رهبری های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اعتبار یافته و به شخصیت های ملی تبدیل شده بودند با بی رحمی کامل در امتداد استراتژی مستکبران و مزدوران داخلی قرار گرفتند.

جانشین فرمانده سپاه با بیان اینکه فتنه 88 از گذرگاه و تقاطع این دوخط شوم بوجود آمد، افزود: ملتی که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی جوانان رشید خود را داده بود و برای استقرار و تدوام و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی داغ فرزندان بلند قامت خود را دیده بوده بودند و ثمره همه مجاهدت ها و ایثارگریهای ملت ایران به صحنه مصادره همه فدارکاریها و ومجاهدت ها به پای منفعت طلبی و قدرت طلبی تعدادی که نمی خواستند به قوانین تن دهند و مسیر قانونی را برای تعقیب خواسته های خود طی کنند، تبدیل شد.

سردار سلامی با بیان اینکه فتنه گران بدبختی، فلاکت و غارت هویت دینی مردم ایران را می خواستند، افزود: آنها نمی خواستند درخشش یک ملت را در عرصه یک انتخابات بی نظیر جهانی ببیند.

ضربات فتنه گران بر نظام خطرناکتر از ضربات جنگ بود

وی گفت: ویرانگری، تخریب و ضربات مهلکی که فتنه گران بر بدنه این نظام مظلوم ولی مقتدر و قدرتمند وارد کردند از ضربات دوران دفاع مقدس که توسط ائتلافی از قدرت های بزرگ دنیا وارد شد به مراتب خطرناکتر بود و این می رفت ارکان اعتماد، ایمان و باور مردم را نسبت ارزشهای نظام سست کند و راه را برای ورود استکبار هموار کند.

سردار سلامی با تاکید بر اینکه فتنه 88 توطئه خطرناکی بود گفت: یک ملت تا زمانی که سرزمین ذهن و تفکرشان توسط دشمن تصرف نشود هرگز شکست نمی خورد و کار فتنه گران این بود که مردم را در دورن مدار باور، نگرش و بصیریت، تفکر، اندیشه و باور خود شکست بدهند و فضا را غبارآلود بکنند تا مردم اسیر یک فضاسازی دردناک شودند و می خواستند دوباره امام امت را تنها در مقابل یک میدان جهانی قرار دهند.

وی حرمت شکنی عاشورای حسینی در فرایند فتنه 88 را یاداور شد و افزود: در طی هشت سال دفاع مقدس هرگز ارزش های اسلامی مورد هجمه قرار نگرفت و احترام و شکوه مقدسات شیعه باقی ماند ولی در عاشورای حسینی سال 88 شاهد حرمت شکنی فتنه گران به فتنه بودیم و فتنه گران به عظیم ترین گنجیه احساس، ایمان و عاطفه مردم حمله کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: حادثه روز عاشورای 88 اوج جسارت فتنه گران برای شکستن حریم مقدسات یک ملت بود وفتنه گران از حرمت شکنان عاشورای 88 حمایت کردند و آنها را انسانهای خداجوی معرفی کردند.

سردار سلامی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری در خصوص حماسه 9 دی، این روز را ((باطل السحر)) فتنه عنوان کرد و گفت: حضور استثنایی مردم با حالت و عشق عاشورایی و حسینی همه غم و ناراحتیها را به شادی، وحدت، نشاط و روحیه تبدیل کردند و حماسه ای آفریده شد که برای همیشه انقلاب ایران را بیمه کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: فتنه گران بر چهره انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چنگ انداخته بودند، فتنه گران می خواستند اعتبار، رافت و منزلت بین المللی نظام خدشه دار شود و قدرت سیاست خارجی ایران را تنزل دهند و بر سیمای نورانی مردم سالارانه دینی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد کنند و آبروی نظام را در جهان ببرند.

ملت بزرگ ایران همه زخم های فتنه 88 را در 9 دی ترمیم کردند

سردار سلامی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران همه زخم های بوجود آمده از جانب فتنه 88 را با حضور هوشیارانه و مقتدرانه خود در 9 دی ترمیم کردند، افزود: همه زشتیها و آلودها در دورن رودخانه باشکوه مردمی در حماسه 9 دی شستشو داده شود و ما احساس کردیم بعد از تظاهرات به یادمانی، جاودانه و الهی خورشید دوباره طلوع کرد و اسلام دوباره درخشید.

وی با بیان اینکه بعد از حماسه باشکوه 9 دی یاس و ناامیدی و سرخوردگی در جبهه استکبار ایجاد شد افزود: امروز دشمن در همه عرصه های تقابل با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است.

سردار سلامی افزود: حماسه 9 دی شکوه ملت ایران بود و به برکت این روز باردیگر آرامش، اعتماد، اعتبار، امنیت عظمت، شکوه ، وحدت اقتدار، عزت حاصل شد.

وی با اشاره به پیروزی حزب الله لبنان در مقابل رژیم تا بن دندان مسلح اشغالگر قدس افزود: به رغم پشتیبانی همه مستکبران جهانی از رژیم اشغاگر قدس، از حزب الله لبنان و گروههای فلسطینی که متکی بر اندیشه های امام خمینی(ره) و رهبری عظیم الشان وشکل گرفته بودند در چهار جنگ شکست خورد.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: امروز در عراق که 11 سال امریکا در آن کشور حضور داشت و هزینه های مالی فراوان کرده بود می بینم چه کسانی تحولات سیاسی و عملیاتی و میدان را مدیریت می کنند و امروز درخشش انقلاب اسلامی را در عراق می بیند.

سردار سلامی اجتماع باشکوه و ماندگار اربعین حسینی سالجاری را یادآور شد و گفت: در ماجرای اربعین حسینی وحدت بی نظیر از وحدت شیعیان و مسلمانان بوجود آمد و دنیای استکبار برداشت لازم را از این تصاویر کرد و خداوند نقاش رعب در ذهن دشمنان اسلام است.

وی با بیان اینکه آمریکا، دولت های استکباری و عربستان در بلاد اسلامی دچار فلاکت و ناتوانی شده اند، افزود: امروز اراده آمریکا، اروپایها و عربستانیها در بلاد اسلامی جاری نیست.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به مسئله سوریه افزود: در عرصه تحولات کشور سوریه دیدیم که نظام اسلامی چگونه توانست موازانه قدرت را به نفع حلقه مقاومت تغیر دهد.

سردار سلامی شکل گیری ارتش مردمی در سوریه، بسیج مردمی در عراق و انصار حزب الله در یمن را به برکت نفوذ و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آنقدر ظرفیت سازی کرده است که دشمن هر نقطه ای بخواهد حرکتی بکند هر حرکت او زیر دید و تیر طرفداران نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران است.

ایران در قدرتمندترین موقعیت جهانی نسبت به 36 سال گذشته قرار دارد

سردار سلامی با تاکید بر اینکه امروز زمین و زمان برای سیاست های استکبار قفل شده است، افزود: امروز ایران بزرگ اسلامی در قدرتمندترین موقعیت جهانی نسبت به 36 سال گذشته و نسبت به تمام تاریخ خود در پرتو اسلام وولایت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز دنیای استکبار و غرب به جایگاه عظیم و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پی برده است و به آن اعتراف می کند افزود: این یک حقیقت روشن است که دشمنان نیز به آن اعتراف می کنند و قدرت جهانی اسلام و ایران به رسمیت شناخته شده است و مطمئن باشید هر روز زمین و زمان بر دشمنان ما تنگ خواهد شد و این سنت و وعده الهی است و وعده های الهی تخلف ناپذیر هستند.

سردار سلامی با یادآوری اینکه طی 36 سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاهد محقق شدن وعده های الهی بودیم افزود: اسلام امروز در جهان در حال پیشروی است و مسلمانان در حال گرفتن حق خود از مستکبران هستند پس با اقتدار و عزت در صحنه استوار بمانید.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ویژگی شیعیان در طول تاریخ افزود: شیعیان همواره حصار زمان را می‌شکنند و به ژرفای تاریخی می‌روند که از آنجا حیات گرفته‌اند، تاریخی که سرشار از عبرت‌های بزرگ است.

سردار سلامی با اشاره به ویژگی شیعیان در طول تاریخ افزود: شیعیان همواره حصار زمان را می‌شکنند و به ژرفای تاریخی می‌روند که از آنجا حیات گرفته‌اند، تاریخی که سرشار از عبرت‌های بزرگ است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ویژگی شیعیان در طول تاریخ افزود: شیعیان همواره حصار زمان را می‌شکنند و به ژرفای تاریخی می‌روند که از آنجا حیات گرفته‌اند، تاریخی که سرشار از عبرت‌های بزرگ است.

سردار سلامی افزود: حماسه 9 دی شکوه ملت ایران بود و به برکت این روز باردیگر آرامش، اعتماد، اعتبار، امنیت عظمت، شکوه ، وحدت اقتدار، عزت حاصل شد.

وی با یادآوری دوران امامت امام علی (ع) و عبرت و درس بزرگی که شیعیان از وقایع آن دوران گرفتند گفت: مسلمانان از این واقعه درس گرفتند که اگر حریم ولایت را تنها بگذارند، پلیدترین انسان‌های عالم بر پیکر پاک امام مسلمانان ضربه خواهد زد.

سردار سلامی در ادامه با اشاره به واقعه عاشورا و اینکه هنوز ملت مسلمان ایران در اندوه مصیبت ظلم‌های وارده به اهل بیت (ع) است، گفت: مردم زنجان طلایه‌دار عزاداری با شکوه برای امام حسین (ع) در ماه‌های محرم و صفر هستند.