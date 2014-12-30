افزایش صادرات کالا از مرز مهران/ برگزاری نشستهای مشترک ایران و عراق

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: مرز مهران مهمترین مرز زمینی کشور برای صادرات کالا و تردد زائر به کشور عراق است و باید از این فرصت در جهت توسعه استان استفاده کرد.

وی ادامه داد: در سال جاری طی بررسی های به عمل آمده یک میلیون و ۸۷۱ هزار تن کالا به ارزش 776 میلیون دلار طی سال جاری از مرز مهران صادرات انجام شده است.

وی بیان داشت: ارزش صادرات از مهران به کشور عراق بیش از ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده و عمده این کالاهای صادراتی محصولات کشاورزی و مشتقات پتروشیمی و کالاهای صنعتی، مواد معدنی و صنایع دستی است.

حیدری اظهار داشت: نشست های مشترک مسئولان ایرانی و عراقی و امضاء تفاهم نامه های همکاری در افزایش صادرات موثر بوده است.

وی افزود: روزانه به طور متوسط ۷۰۰ تا ۸۰۰ کامیون از این مرز خارج می شود و این گمرک در تمام ایام هفته در خدمت صادرکنندگان است و هم اکنون رویه های صادرات، واردات، ترانزیت و ورود موقت در مرز مهران انجام می شود.