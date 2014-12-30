رویت ۷ یوزپلنگ کمتر از یک هفته در خارتوران/ زنده شدن امیدها در شاهرود

علی اکبر قربانلو، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حضور یک گروه گردشگر از کشور هندوستان در منطقه خارتوران بیارجمند، از مشاهده سه قلاده یوزپلنگ نادر در حین بازدید این افراد در هفت کیلومتری شرق پاسگاه منطقه دلبر خبر داد و افزود: این حیوانات شامل یک ماده یوز بالغ به همراه دو توله بودند که توسط ماموران محیط بانی تصویر برداری شدند.

وی با یادآوری اینکه در روز یکشنبه هفته جاری نیز ماموران محیط بانی موفق به مشاهده چهار قلاده یوزپلنگ بالغ در محدوده دلبر شدند گفت: تلاش شبانه روزی کارکنان ذخیرگاه زیستکره خارتوران و همکاری خوب مردم باعث شده تا این منطقه به بهترین مکان برای احیای یوزپلنگ آسیایی تبدیل شود.

رئیس ذخیره گاه زیستکره خارتوران بیارجمند شاهرود مشاهده دو خانواده مختلف یوز در این زیستکره را طی کمتر از یک هفته امیدوار کننده خواند و افزود: خارتوران بزرگترین منطقۀ حفاظت شدۀ خاورمیانه است که توجه ویژه مسئولان را می طلبد.

قربانلو با بیان اینکه پارک ملی توران دومین ذخیره گاه بزرگ زیستکره بعد از سرنگیتی تانزانیا است، تصریح کرد: گستردگی منطقه می طلبد تا تعداد پاسگاه های محیط بانی و همچنین تعداد نیروهای محیط بان افزایش یابد چون امکانات حاضر در خور توجه نیست.

وی در خاتمه از توجه استاندار سمنان، فرماندار شهرستان شاهرود و مدیران اداره کل حفاظت از محیط زیست استان به حیات وحش منطقه خارتوران تشکر کرد و افزود: خروج دامداران از منطقه خصوصا سگهای گله کمک قابل توجهی به حفظ حیات وحش نادر آن خواهد کرد.

خارتوران بیارجمند شاهرود یکی از امن ترین مناطق برای پرورش گونه های گیاهی و جانوری نادر و منحصر به فرد است، گونه هایی که با نام گورخر ایرانی و یوزپلنگ ایرانی و زاغ بور (زاغ ایرانی) به نام کشورمان در مجامع جهانی ثبت شده است.