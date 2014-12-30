ارتش آلمان در حملات هوایی آمریکا در افغانستان نقش داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، طی 13 سال اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو، آلمانی ها بخشی از حملات هوایی پهپادهای آمریکایی به مواضع طالبان بوده اند. روزنامه آلمانی بیلد با انتشار خبری در این مورد نوشت طی این مدت ارتش و سازمان اطلاعات آلمان زمینه سازی انجام این عملیات را عهده دار بوده اند.

بر این اساس آلمان ها بیش از آنچه که تصور می شد در اجرای طرح «کشتار هدفمند» سازمان جاسوسی آمریکا که به منظور هدف قرار دادن شبه نظامیان و سران آنها در مناطق صعب العبور و خطرناک افغانستان به اجرا گذاشته شد، نقش آفرینی کرده اند.

بیلد با استناد به شواهدی محرمانه که از منابع نظامی و اطلاعاتی به دست آورده است می افزاید ژنرال «مارکوس کنایپ» فرمانده نیروهای آلمانی مستقر در افغانستان تا سال 2011 که اکنون در وزارت دفاع این کشور سمتی عالیرتبه دارد، شخصا اهداف مورد حمله در این عملیات را مشخص می کرده است.

حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع طالبان که در بیشتر موارد با تلفات غیرنظامی همراه بود از جمله انتقاد برانگیزترین اقدامات ناتو در افغانستان به شمار می رود. این مسئله که موجی از اعتراضات را در سراسر افغانستان علیه آمریکا به راه انداخت، در سال های اخیر به یکی از عوامل تیرگی مناسبات کابل-واشنگتن تبدیل شد.