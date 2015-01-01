اعتبارات عمران شهری خورموج سه برابر افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمران شهری خورموج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اعتبارات از محل‌های دو درصد نفت و گاز، استانی و ارزش افزوده تامین شده که با تخصیص به موقع آنها تحول خوبی ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این اعتبارات برای اجرای ۱۲ پروژه عمرانی هزینه خواهد شد، افزود: تاکنون بیش از ۵۰ درصد از این اعتبارات تخصیص پیدا کرده است.

بردستانی اضافه کرد: در راستای نگاه استاندار بوشهر امسال فرماندار شهرستان اعتبارات خوبی به پروژه‌های عمران شهری اختصاص داده که نسبت به گذشته افزایش خوبی داشته است.

وی به مهمترین پروژه‌های عمران شهری خورموج اشاره و تصریح کرد: تعریض و رفیوژ بلوار بسیج، احداث چهار خیابان گلزار شهدا، شهرک مدرس، علمی کاربردی، ۲۰متری مهر و زیر سازی آسفالت کوچه و معابر از مهمترین پروژه های عمران شهری عنوان کرد.

بردستانی همچنین آسفالت بازار صفا، کانال دفع آبهای سطحی، تجهیز پارکهای محله ای و اصلاح میدان امام از دیگر پروژه ها است.

وی با تاکید بر تسریع در رفیوژ بلوار بسیج تصریح کرد: با توجه به اینکه این پروژه یکی از نقاط حادثه‌خیز شهرستان محسوب می‌شود نیاز است شهرداری در اجرای آن تسریع کند.

بردستانی با تقدیر از تلاش‌های شهردار خورموج گفت: آسفالت کوچه و معابر یکی از مطالبات اصلی مردم است و شهرداری باید بتواند پیمانکاران قوی و خوب انتخاب کند تا هر چه زودتر این پروژه‌ها به بهره برداری برسند.

شهردار خورموج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از حمایت‌های بی‌دریغ فرماندار شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: در راستای عمران و آبادی شهر خورموج از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

احمد شیخیانی افزود: هم اکنون اجرای آسفالت کوچه و معابر در مرحله انتخاب پیمانکار، بلوار بسیج ۷۰ درصد، آسفالت خیانها ۴۰ درصد، تجهیز پارک‌ها ۸۵ درصد و روکش آسفالت بازار صفا و اصلاح میدان امام(ره) ۱۰۰ پیشرفت فیزیکی دارند.

وی همچنین از افتتاح ترمینال مسافربری خورموج تا دهه فجر خبر داد.