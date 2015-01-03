معرفی منتخبان جایزه موسیقی «همایون خرم»

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار ارسال شده برای نخستین جایزه موسیقی همایون خرم بیش از 70 اثر بود که در دور اول 38 اثر برای بخش رقابتی انتخاب شدند.

این مسابقه در رده سنی 6 تا 20 سال برگزار می شود و هدف ازآن فرهنگ سازی برای موسیقی اصیل در رده سنی پایین است.

این جایزه را رضا خرّم فرزند استاد همایون خرّم، ناصر ایزدی آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی و مدیر بخش موسیقی موسسه، بابک شهرکی آهنگساز، نوازنده ویلن و مدرس موسیقی و از بهترین هنرآموخته های استاد همایون خرّم داوری کرده اند.

اسامی هنرمندان برگزیده به شرح زیر اعلام شده است:

امیرحسین ایرانشاهی، پریا علیاری، گروه مهرآسا (پریماه صبوریان، فریماه خرمی،آسمان صدرنوری، ساحل بهزادی، وانیا طباطبایی، آیلا نریمانی، سلینا فاتح،عسل حسینیان، نازآفرین علمی، پرنیا گیوه چیان، دیانا قنبری، رومینا دفتری فر، پگاه گیوه چیان،ثنا نامی، روبینا لاشیء)، سهراب بحیرایی، سهیل خدایارنژاد، سپاس صدرنوری، آسمان صدرنوری، پریماه صبوریان، محمد امین مولایی، علی نام آوری، سهراب ساعی پور، ماهان شیشه چی، امیرعلی خلیلی تهرانی، گروه نوجوانان ماهان (یانیک جباریان، نیکی اصلانی، پانته آ زینی، پویان مهربان، رامتین همامی،مهدیه رمضانی، مارال محمدیان، زهرا نیک زاد، امیر رفیعا، فربد اسماعیلی)، نازنین ابراهیمی، نگار آهنگر، محمدرضا سردشتی، همایون اسلامی، شهریار اسلامی، سروش مستوفی، عرفان عطارچی، بهراد بنایی، ماهگل سرشت احمدی، محدیث مرتضوی، صادق روغنی، کیاوش قدیرزاده، محمدهادی جعفری ورزنه، علیرضا قائدی، امیرمهدی جعفری فشارکی، پویا رهنما، ثمین بنی اسدی، علی رحمانی، محمد حسین خاکی، علیرضا محرابی، محمد صادق سجادیه، پیمان اکبری، هیوا سیفی زاده، فاطمه وهبی زاده، آرمین رجایی، نوید پورفردوسی، مریم سادات پاک نژاد، پوریا ناظری، امیر یوسفی، هاتف رحیمی، سید شهاب میروکیلی، سالار امانت بری، (محمد نظری مقدم، فاضل رضایی، عماد غفاری، معین امجدی(خارج از بخش رقابتی(