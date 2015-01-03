نرخ مهاجرت از دلفان نسبت به سایر شهرستانهای لرستان بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله خدایی سوری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان گفت: ساختار شهرستان دلفان بگونه ای است که به دلیل عوامل مختلف از جمله برخی نزاع ها و درگیری های محلی برخی روستاهای جدید شکل گرفته و این امر باعث پراکنده شدن روستاها و کم خانوار بودن آنها شده است.

وی بر ضرورت تجمیع روستاهای کم جمعیت و ادغام آنها با یکدیگر تاکید کرد و بیان داشت: نرخ مهاجرت از شهرستان دلفان نسبت به سایر شهرستان های استان و حتی کشور بیشتر است بطوریکه تجمع جمعیتی مردم دلفان در برخی شهرستانها و اطراف تهران به خوبی مشاهده می شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و سایر دستگاههای اجرایی استان می بایست نکات مربوط به مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را برای حفظ جمعیت روستایی هرستان دلفان لحاظ کرده و رفع مشکل اشتغال را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

وجود ۴۳۴ روستای دارای سکنه در دلفان

در ادامه این جلسه مشاور طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان دلفان نیز به ارائه گزارشی از طرح پرداخت و گفت: شهرستان دلفان با مساحت دو هزار و ۵۴۵ کیلومتر مربع از سال ۷۰ به عنوان شهرستان معرفی شد که دارای سه بخش خاوه، کاکاوند و مرکزی است.

وحید یوسفوند تعداد آبادی های دارای سکنه شهرستان دلفان را ۴۳۴ آبادی برشمرد و افزود: بخش مرکزی این شهرستان دارای ۲۱۶ آبادی دارای سکنه است.

وی عنوان کرد: در بررسی وضعیت سیل و روستاهای واقع در محدوده های پرخطر مشخص شد که ۴۶ هکتار از اراضی این شهرستان در محدوده خطر خیلی بالا قرار دارند یعنی ۶۰ روستا با پهنه خطر بسیار بالا، ۱۷۴ روستا با پهنه خطر بالا و ۱۰ روستا در پهنه خطر متوسط در این شهرستان وجود دارد.

مشاور طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان دلفان با اشاره به اینکه ۲۰ روستای شهرستان دلفان روی گسل هستند بیان داشت: روستاهای گنج دره بالا و پایین و روستای عزیزکشته در محدوده سد معشوره قرار دارند که پیشنهاد جابجایی این روستاها به مناطق دیگر از سوی مشاور طرح مطرح شده است.

یوسفوند با بیان اینکه دهستان میربگ جنوبی کمترین نرخ رشد جمعیت شهرستان دلفان را داراست اضافه کرد: مشاور این طرح عدد ۱.۸ درصد را بعنوان نرخ پیشنهادی برای افزایش جمعیت بخش مرکزی این شهرستان پیش بینی کرده است.