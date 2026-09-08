به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، وزارت خزانهداری آمریکا امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرده است.
بر اساس اعلام این رسانه، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که در ادامه به اصطلاح تلاش های خود برای منزوی کردن اقتصاد ایران، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از نهادهای دیگر را تحریم کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا با وجود اینکه تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را دارد، ادعا کرد: این هشداری است برای هر کسی که با شرکت های هواپیمایی باقیمانده ایران که همگی امروز تحریم شدند، مراوده تجاری دارد: شما در معرض خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی قرار دارید!
به گزارش الجزیره، وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرد: مجوزی را که به طور موقت اجازه صادرات مجدد برخی هواپیماهای غیرنظامی به ایران را می داد، بهطور نامحدود تعلیق کردیم. اعمال تحریم علیه ۳۶ نهاد و فرد به دلیل (بهانه) حمایت از بخش هوانوردی ایران، بخشی که برای انتقال تسلیحات و محمولههای غیرقانونی مورد استفاده قرار میگیرد، وضع شده است.
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