فراخوان یازدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن گفت: در راستای مأموریت این شورا در حوزه تخصصی تلاوت قرآن کریم، مقدمات برگزاری نشست تخصصی سال 94 با رویکردی علمی ـ آموزشی فراهم شده است.

وی ادامه داد: این برنامه که اردیبهشت ماه سال آینده با حضور اساتید، قاریان و حافظان ممتاز از سراسر کشور برگزار خواهد شد، شامل یک بخش علمی با محوریت «فقه قرائت» با ارائه چند مقاله توسط تعدادی از اساتید برجسته، و یک بخش کارگاه تخصصی «مهندسی تلاوت» خواهد بود.

رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن افزود: در این فرصت از تمامی استادان، قاریان، حافظان، پژوهشگران و صاحب نظران دعوت به عمل می‌آید مقالات خود را در محورها و موضوعات تعیین شده در بخش علمی نشست (غیر کارگاهی)، حداکثر تا 15 فروردین ماه 94 به شورای عالی قرآن ارسال نمایند تا مورد داوری و ارزیابی قرار گیرد. وی گفت: در نشست پیش‌رو از صاحبان مقالات برگزیده تقدیر و فرصت ارائه تعدادی از این مقالات هم فراهم خواهد شد. ضمناً مقالات برگزیده در نشریه علمی پژوهشی «پژوهش های قرآنی» به چاپ خواهد رسید.

میرزاجانی همچنین از مشارکت و همراهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بخش علمی نشست خبر داد. اطلاع رسانی جامع فراخوان این نشست به غیر از خبرگزاری ها و روزنامه ها، از طریق پخش تیزر رادیویی، زیرنویس تلویزیونی و ارسال پوستر نشست به مراکز علمی و پژوهشی در حال انجام می باشد.

دبیر دهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن، محتوای بخش علمی نشست با محوریت «فقه قرائت» پیش رو را به این صورت تبیین کرد:

* محور اول : فقه تغنی در قرائت قرآن

1. قرائت نیکو (حسن) از منظر فقیهان و عالمان قرائت

2. قرائت محزون از منظر قرآن، سنت، فقیهان و عالمان قرائت

3. ترجیع در قرائت از منظر روایات، فقیهان و عالمان قرائت

4. دیدگاه فقیهان فریقین و عالمان قرائت درباره تغنی در قرائت قرآن

5. جایگاه فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

6. قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین

* محور دوم : فقه احکام و قواعد تجویدی

1. اعتبار مخارج حروف از منظر فقه و علم تجوید

2. احکام و قواعد تجویدی از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت

3. لحن (خطا) در قرائت قرآن از دیدگاه فقیهان و عالمان تجوید

4. بررسی تطبیقی مفهوم قرائت ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید

5. بررسی تطبیقی مفهوم قرائت تحقیق از منظر قرآن، سنت و علم تجوید

6. قرائت حدر از منظر روایات، فقه و علم تجوید

علاقه مندان می‌توانند آخرین اخبار و اطلاعات این نشست را از طریق پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به آدرس www.quranshora.ir و شماره تماس 88493813 و 88810401 021 دریافت نمایند.

علاقه مندان برای مشاهده آیین‌نامه نگارش و ارسال مقالات به دبیرخانه نشست مراجعه کنند.