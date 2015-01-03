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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۴۸

فراخوان یازدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن

فراخوان یازدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن

رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن گفت: فراخوان یازدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن گفت: در راستای مأموریت این شورا در حوزه تخصصی تلاوت قرآن کریم، مقدمات برگزاری نشست تخصصی سال 94 با رویکردی علمی ـ آموزشی فراهم شده است.

وی ادامه داد: این برنامه که اردیبهشت ماه سال آینده با حضور اساتید، قاریان و حافظان ممتاز از سراسر کشور برگزار خواهد شد، شامل یک بخش علمی با محوریت «فقه قرائت» با ارائه چند مقاله توسط تعدادی از اساتید برجسته، و یک بخش کارگاه تخصصی «مهندسی تلاوت» خواهد بود.

رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن افزود: در این فرصت از تمامی استادان، قاریان، حافظان، پژوهشگران و  صاحب نظران دعوت به عمل می‌آید مقالات خود را در محورها و موضوعات تعیین شده در بخش علمی نشست (غیر کارگاهی)، حداکثر تا 15 فروردین ماه 94 به شورای عالی قرآن ارسال نمایند تا مورد داوری و ارزیابی قرار گیرد. وی گفت: در نشست پیش‌رو از صاحبان مقالات برگزیده تقدیر و فرصت ارائه تعدادی از این مقالات هم فراهم خواهد شد. ضمناً مقالات برگزیده در نشریه علمی پژوهشی «پژوهش های قرآنی» به چاپ خواهد رسید.

میرزاجانی همچنین از مشارکت و همراهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بخش علمی نشست خبر داد. اطلاع رسانی جامع فراخوان این نشست به غیر از خبرگزاری ها و روزنامه ها، از طریق پخش تیزر رادیویی، زیرنویس تلویزیونی و ارسال پوستر نشست به مراکز علمی و پژوهشی در حال انجام می باشد.

نشست

دبیر دهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن، محتوای بخش علمی نشست با محوریت «فقه قرائت» پیش رو را به این صورت تبیین کرد:

* محور اول : فقه تغنی در قرائت قرآن
1.    قرائت نیکو (حسن) از منظر فقیهان و عالمان قرائت
2.    قرائت محزون از منظر قرآن، سنت، فقیهان و عالمان قرائت
3.    ترجیع در قرائت از منظر روایات، فقیهان و عالمان قرائت
4.    دیدگاه فقیهان فریقین و عالمان قرائت درباره تغنی در قرائت قرآن
5.    جایگاه فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن
6.    قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین

* محور دوم : فقه احکام و قواعد تجویدی
1.    اعتبار مخارج حروف از منظر فقه و علم تجوید
2.    احکام و قواعد تجویدی از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت
3.    لحن (خطا) در قرائت قرآن از دیدگاه فقیهان و عالمان تجوید
4.    بررسی تطبیقی مفهوم قرائت ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید
5.    بررسی تطبیقی مفهوم قرائت تحقیق از منظر قرآن، سنت و علم تجوید
6.    قرائت حدر از منظر روایات، فقه و علم تجوید

علاقه مندان می‌توانند آخرین اخبار و اطلاعات این نشست را از طریق پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به آدرس www.quranshora.ir و شماره تماس 88493813 و 88810401 021 دریافت نمایند.

علاقه مندان برای مشاهده آیین‌نامه نگارش و ارسال مقالات به دبیرخانه نشست مراجعه کنند.

کد مطلب 2454965

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    نظرات

    • مدرس ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام اين نشست هاي به اصطلاح علمي با اين سرفصل ها بسيار عالي است ولكن از نتايج اين نشست چه خبر؟ بالاخره در حال حاضر در ايران قاري داريم كه بگوييم فلاني از هر نظر استاندارد تلاوت مي كند و ميتواند براي ديگران الگو باشد؟

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