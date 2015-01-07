امیدواریم کنفرانس وحدت ما را در رسیدن به امت واحده کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، بيست و هشتمين كنفرانس بين‌المللی‌ وحدت اسلامی با موضوع" امت واحده اسلامی: چالشها و راهكارها "باحضور دکتر حسن روحانی حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و آیت الله اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی بیش از ۱۲۰۰ نفر از متفکران و انديشمندان ایران و بیش از ۷۱ کشور جهان صبح امروز چهارشنبه ۱۷دی ماه در سالن کنفرانس سران اسلامی برگزار شد.

در این کنفرانس آیت الله اراکی در شروع سخنانش با خواندن این آیه وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ گفت: امیدواریم با یاد و نام خدا این بیست و هشتمین کنفرانس وحدت اسلامی که با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از شخصیت های برجسته جهان اسلام، علما و اندیشمندان و صاحب نظران جهان اسلام برگزار می شود گامی موثری در تحقق هدف بزرگ اسلام و رهبران اسلام که وحدت جهان اسلام و همه مسلمین بالاخص در شرایط کنونی بتواند گام موثری در این راه بردارد.

وی افزود: شرایط کنونی ما بسیار استثنایی است در روزگاری که بیداری اسلامی و وحدت اسلامی را مژده می داد دست خبیث منحرفان و در پشت آنها دشمنان اسلام و ابرقدرت هایی که خیزش کشورهای اسلامی و حیات مجدد و هویت اسلامی و روح رسول الله که در کالبد جامعه اسلامی جریان دارد و برای آنها غیر قابل پذیرش و غیر قابل تحمل است تلاش کرده و می کنند که با شیوه‌های گوناگون مسلمین را از هم جدا کنند. در این شرایط، وظیفه همه عالمان و اندیشمندان اسلامی در حوزه دین، مذهب و فرهنگ و هنر و ادبیات بیش از هر زمان دیگر سنگین تر است.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: امیدواریم در این کنفرانس که به دستور خدای متعال در رابطه با ایجاد وحدت و به نیت نزدیک کردن دلها و قلوب و رای زنی در رابطه با امت واحده اسلامی و چالش ها و راهکارها برگزار می شود بتوانیم با نظریات و افکاری که در این کنفرانس ارائه می شود به طرح ها و برنامه هایی دست یابیم که ما را در رسیدن به امت واحده اسلامی کمک کند. از همین جا از همه سران کشورهای اسلامی و شخصیت های موثر جهان اسلام استدعا می کنم برای وحدت جامعه اسلامی تلاش بیشتری کنند. مخصوصاً کشورهایی که اکنون دچار بحران هستند و به این بحران ها به زیان وحدت امت اسلامی است.

اراکی تصریح کرد: این تقاضا را دارم که با تلاش و سعه صدر بیشتر به جای برخوردهای تند و خشن و ستیزه گر تلاش کنند از طریق حکمت و تدبیر با پیروی از تعالیم قرآن کریم و رسول الله، خواسته ملت ها را پاسخ گویند و دلهای افراد و جوامع اسلامی را به یکدیگر نزدیک کنند زیرا اقتدار جامعه اسلامی در پرتو وحدت امت اسلامی تحقق می یابد.

پیش از سخنان آیت الله اراکی تبرائیان دبیر کنفرانس وحدت با خوشامد گویی به علما و اندیشمندان اسلامی و سفرای کشورهای دعوت شده و تبریک خجسته سالروز میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام(ص) و با خوشامد گویی به ریاست جمهور گفت: از اینکه آقای رئیس جمهور این کنفرانس بین المللی را مشمول عنایات خود قرار دادند صمیمانه سپاسگزاریم. ضمن ارج نهادن به تلاش های همه پیشگامان بزرگ تقریب، از جمله آیت الله اراکی و اسلاف ایشان آیت الله واعظ زاده، آیت الله تسخیری که در رفع ایجاد اختلاف و تفرقه در میان فرق اسلامی نقش مهمی را ایفا کردند سپاسگزاریم. امیدواریم بتوانیم از برخورداری از ارشادات این مدافعان دین وهمچنین بیانات مقام معظم رهبری بر چالش ها وحدت امت اسلامی فائق آییم.

وی ادامه داد: شایان توجه است که بیش از ۵۵۰ تن از علما و شخصیت های برجسته دینی و فکری از ۷۱ کشور ازسراسر جهان در این کنفرانس حضور دارند.