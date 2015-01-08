یکی از مهاجمان نشریه «شارلی ابدو» خود را تسلیم کرد/شناسایی مظنونان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به شناسایی هویت عاملان حادثه پاریس، حمله پلیس به محل احتمالی حضور مظنونین در شهر رمیس و تسلیم شدن یکی از مهاجمین در دفتر نشریه "شارلی ابدو" گزارش داد که "حمید مراد" جوانترین مظنون این گروه خود را تحویل نیروهای پلیس داده است.

بر اساس این گزارش مظنونین این حادثه سه جوان 32، 34 و 18 ساله هستند. هنوز "سعید کواچی" و "شریف کواچی" دو مظنون دیگر که متهم به حمله به دفتر مجله "شارلی ابدو" هستند، متواری بوده اما محل سکونت و استقرار آنها شناسایی شده است.

نیروهای پلیس به محلی در شهر "رمیس" واقع در شمال شرق فرانسه یورش برده و عملیات جستجو برای یافتن عاملان این حادثه همچنان در جریان است.

هویت این افراد پس از آن مشخص شد که پلیس در اتومبیل مسروقه به جا مانده از مهاجمین، یک کارت شناسایی را کشف کرد که به نظر می‌ رسد یکی از مهاجمین در خودرو جا گذاشته است.

در حالی که واکنش مقامات کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه به حمله مسلحانه به مجله فکاهی شارلی ابدو ادامه دارد، تروریست های داعش نیز به این واقعه واکنش نشان دادند.

یک سرکرده این گروه تروریستی در گفتگویی تلفنی با رویترز از کسانی که این حمله را انجام دادند، قدردانی کرد و گفت اقدام آنها انتقام اشتباهاتی است که مسئولان این مجله مرتکب شده اند. وی با بیان اینکه حمله امروز تازه آغاز راه است از ادامه حملاتی از این دست در آینده خبر داد.

به گفته این سرکرده داعش که از مناطق تحت کنترل تروریست ها در سوریه سخن می گفت از اینکه غربی ها از این حمله وحشت زده شده اند، ابراز خرسندی کرد. هر چند هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله امروز در فرانسه را به عهده نگرفته است، اما برخی گمانه زنی ها از دست داشتن اعضای داعش در آن حکایت دارد.

گفتنی است این مجله فکاهی فرانسوی به تازگی یک کاریکاتور از ابوبکر البغدادی سرکرده داعش منتشر کرده است.