۳عنصر برای همگرایی اصولگرایان/ جریان اصولگرایی تکلیف محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در پنجمین نشست همگرایی اصولگرایی که در سالن اجتماعات مصلای تهران برگزار شد با بیان اینکه ماهیت مکتب پیامبر (ص) و اسلام ناب در پرتو تعالیم امام صادق (ع) متجلی است، اظهار داشت: تمام مقابله هایی که دشمنان در طول تاریخ با اهل بیت داشته اند تداوم جنگ بدر و احزاب و خیبر بوده است و در حقیقت برای نابودی اسلام و ساقط کردن اسلام شکل گرفته است.

وی افزود: تمام جریانات از بنی امیه و بنی عباس و صدر اسلام که به قدرت رسیدند تمام توانشان رای براندازی مکتب پیامبر و مکتب ولایت متمرکز شد.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: در تمام تحولات سیاسی امت یک موضوع مشترک بود که آن مظلومیت اهل بیت است. هر جا فرزندان امیر المومنین (ع) بودند آنها را قتل عام کردند و یا در شکنجه گاه ها نابود و یا تبعید کردند و در واقع ۲۴۰ سال محور زندگی سیاسی امت اسلام به سرکوب تبار پیامبر و اسلام ناب منحصر شد تا از این طریق اهل بیت حاکمیت پیدا نکنند.

وی گفت: در طول تاریخ این ایده آرمان اسلامی که حاکمیت اهل بیت بود بعد از گذشت ۱۴ قرن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبلور پیدا کرد. انقلاب اسلامی را نباید تنها از دیدگاه تحول و سرنگونی نظام شاهنشاهی نگاه کنیم، بلکه انقلاب در واقع آرمان های اصیل اسلامی که توسط دشمنان اسلام سرکوب شده بود را محقق کرد.

آیت الله علم الهدی گفت: آرمان عاشورا، فتنه ستیزی، تشکیلات سازی و برپایی دانشگاهی مانند دانشگاه ائمه اطهار از جمله توفیقاتی بود که امام بعد از پیروزی انقلاب حاصل کرد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه ماهیت اصل انقلاب این است که حاکمیت اهل بیت در یک سامان اسلامی ظاهر شد، افزود: این انقلاب به یک سنگر محکم مبارزه در این ۳۵ سال مقابله خود را ادامه می دهد و جریان اجتماعی که پاسدار این واقعیت ماهیت انقلاب و آرمان های آن است، جریان اصولگرایی است.

وی تاکید کرد: جریان اصولگرایی، جریان ولایت مداری است، اصولگرایی یعنی توده هایی از انسان های متدین و ایثارگر که می خواهند آرمان ۱۳ معصوم را محقق کنند. این واقعیت اصولگرایی در کشور است.

امام جمعه مشهد، گفت: در این واقعیت که همان طور که اصل آرمان اهل بیت است، استراتژی ما هم همان آرمان هاست و مجموعه تعالیم انقلاب ساز امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری که در این راستا صورت می گیرد همه دارای مبانی روایی و قرآنی است.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه ما استراتژی خود را از تعالیم اهل بیت(ع) می گیریم، اظهار داشت: استراتژی حرکت‌های سیاسی اهل بیت(ع) این بود که در برابر فشار دشمن و جریان ولایت ستیز متمسک به انسجام می شدند.

وی افزود: انسجام تشکیلاتی از جمله راهبردهای اهل بیت(ع) بوده است. امام حسن عسگری(ع) و امام هادی(ع) شیعه را منسجم می کردند و به شیعه تشکیلات می دادند تا مردم را برای زمینه سازی برای ظهور آماده کنند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه خداوند وحدت را برای جریانات تکلیف محور تضمین کرده است، گفت: در این صورت ما چرا باید با یکدیگر اختلاف داشته باشیم. ممکن است سلایقمان متفاوت باشد اما واقعیت های ما یکی است.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه راهبرد ائمه به مثابه یک حرکت عظیم در دفاع از خط اهل بیت مسئله انسجام و همگرایی بوده است، گفت: در همگرایی باید به سه عنصر توجه کنیم. ۱: عنصر ظرفیت، ۲: عنصر وحدت و ۳: عنصر تکلیف محوری.

وی با تشریح عنصر اول که همان ظرفیت است، تاکید کرد: ظرفیت و امکانات جریان ولایت مدار و جبهه ولایی که به تمام معنا اصولگرایان هستند، ظرفیت بالایی است. ظرفیت اجتماعی جامعه ما برای اصولگرایان بالاترین سرمایه است که جامعه متدین از جمله این ظرفیت های اجتماعی برای اصولگرایان محسوب می شوند.

علم الهدی با تاکید بر اینکه نوسان های سیاسی نباید باعث شود اصولگرایان ظرفیت خود را نادیده بگیرند، گفت: در همه نوسان ها، قرآن به ما وعده داده است که شما بالاترین هستید و جریان های رقیب شما از شما پایین ترند. قرآن نمی گوید شما پیروز هستید بلکه می گوید ظرفیت و وزن شما اهمیت بالایی دارد.

وی، فراز و نشیب های ایجاد شده در یک جریان سیاسی را طبیعی دانست و افزود: طرف رقیب شما نیز همواره دچار این فراز و نشیب ها می شود ولی نشیب های آن نسبت به شما بیشتر است.

امام جمعه مشهد افزود: خداوند می خواهد با یکسری تحولات افراد خالص و مومن را از غیر از کسانی که خلوص دارند جدا کند تا مشخص شود چه کسانی در این فرودها از شما جدا خواهند شد.

وی گفت: با باور کردن این تضمین خدایی دیگر ضعف در ما وجود ندارد و ملاحظه کاری و سازش های منفور در بین ما شکل نمی گیرد.

علم الهدی با اشاره به عنصر دوم یعنی مسئله وحدت و همگرایی، گفت: در مسئله همگرایی باید واقع گرا باشیم چرا که در بین همه جریان ها وحدت اصولگرایی و وحدت ولایت گرایان یک چیز صد در صد قطعی است و چه بخواهیم و چه نخواهیم وحدت در میان ولایت مداران تضمین شده است چرا که محور جریان اصولگرایی در زبان، حرکت و شعاردادن نیست و در چارچوب یک حزب نمی گنجد بلکه محور جریان اصولگرایی در دل است و این دلها به هم وصل است.

وی به آفات و آسیب های وحدت در جریان اصولگرایی اشاره کرد و گفت: آن چیزی که ما امروز در آن مشکل داریم در آفات و آسیب وحدت است ولی در اصل وحدت مشکل نداریم. آفات آن خط کشی های بین ماست که بگوییم فلان شخص ولایت مدار نیست و من هستم و فلان شخص نخبگی ندارد و باید دنباله رو باشد؛ این مسائل آسیب به وحدت است.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه زمانی جریان اصولگرایی در ابتدای انقلاب در راسش جامعتین بود و امروز هم هست، گفت: جریان های اصولگرایی همواره وقتی تصمیم می گرفتند تایید آن را از این دو جریان روحانی اخذ می کردند و نیروهای تازه کار همواره به عنوان نیروی پیاده برای این جریان به صحنه می آمدند و اصولگرایی فاتح می شد.

علم الهدی افزود: ۳۵ سال از انقلاب گذشته و آن کوچک های قوم امروز بزرگان قوم شده اند و همواره با حفظ عظمت و راهبری این دو جریان روحانیت، امروز به افراد صاحب تاثیر در جریان روحانی و آکادمیک تبدیل شده اند.

وی تاکید کرد: برخی افراد در فتنه ۸۸ در جریان اصولگرایی ریزش کرده اند و حامی جریان رقیب شده اند در واقع این خط کشی ها را آنها القا می کنند و باید امروز بزرگان و اصولگرایان همواره این خط کشی ها در میان جریان اصولگرایی متهم کنند.

امام جمعه مشهد گفت: به عناصری که یک روز اصولگرا بودند و امروز از این جریان ریزش کردند نباید فرصت بدهیم که خط کشی ها را ایجاد کنند و همواره باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تشکل های پیشکسوت اصولگرایی از ابتدای انقلاب تاکنون استخوان خرد کرده اند و تجربه اندوخته اند.

علم الهدی گفت: امروز جریاناتی هستند که ۴۰ تا ۵۰ سال است که تبعیتشان از ولایت استمرار دارد و امروز نیز پای ستون نظام یعنی رهبری در یک خط هستند و مسیرشان عوض نشد و همواره اخلاص تجربه شان قابل تقدیر است.

وی با اشاره به عنصر سوم یعنی مسئله تکلیف محوری، گفت: جریان اصولگرایی، جریان تکلیف محور باید باشد و جریان تکلیف محور، قدرت محور نیست و مقام و قدرت برای اصولگرایان مطرح نیست بلکه بحث ما این است که از حرکت حاکمیت اهل بیت و آرمان های آنها دفاع کنیم.

علم الهدی تاکید کرد: تفاوت‌های جریان تکلیف محور و قدرت محور این است که قدرت محوران تا پای شکم و بند شلوارشان می ایستند و همواره شهوت رانی دارند ولی جریان تکلیف محور تا پایان جان می ایستد. اصولگرایی باید تکلیف محور باشد.

آیت‌الله علم‌الهدی وضعیت جریان اصولگرا در عرصه سیاست امروز را با وضعیت امیرالمومنین(ع) در جنگ صفین مقایسه و تصریح کرد: امروز در عرصه سیاست ما وضعیتی داریم که دقیقا علی(ع) در جنگ صفین داشت. جنگ صفین، جنگ با غیرخودی بود، اما جنگ جمل و نهروان جنگی با خودی های منحرف شده بود. در جنگ صفین یک طرف علی(ع) قرار داشت و آن طرف معاویه ای که در زمان صدر اسلام در جبهه کفر پای شتر ابوسفیان بود.

وی گفت: وضعیت ما امروز در عرصه سیاست همان وضعیت جنگ صفین است؛ چراکه جریان مقابل ما یک جریان غیرخودی است.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: نظام اسلامی امروز به مثابه یک قلعه ای است که دیوارهای محکمی دارد و دشمن نمی تواند به داخل آن نفوذ کند، آن دیوار، دیوار ولایت است. دروازه های این قلعه، مردم سالاری است که همیشه عوامل دشمن از این دروازه وارد می شوند و وظیفه ما پاسداری از این دروازه است.

آیت‌الله علم‌الهدی تاکید کرد: جریان مقابل ما اندیشه های سیاسی دارد که اگر به قدرت برسد، با دشمن یکی می شود. بنابراین با وجود اندیشه های مختلف امروز اکثریت مطلق با ولایت مداران است.

وی حاشیه‌پردازی‌ها را در عرصه مقابله سیاسی عاملی برای عقب راندن جریان اصولگرا از اهداف خود دانست و افزود: آنچه ما را به عقب می اندازد، حواشی است. ما باید مبنای غیرولایتی را هدف قرار دهیم. در این جبهه شیطان در نقطه فرارگاه نشسته است و هر حرکت سیاسی در مقابل دشمن انجام گیرد، ممکن است افرادی جا بزنند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: زمانی که دشمن عملیات تندی را علیه ما انجام می دهد، شیطان مترصد این است که افراد جریانات تکلیف محور را به بیرون پرت کند و باعث ریزش افراد از این جریان شود.