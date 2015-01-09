اتکا به اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبدوس در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان ضمن تصریح بر اینکه دشمنان ایران اسلامی هیچگاه دست از توطئه برعلیه ملت ما بر نخواهند داشت، افزود: اتکا به اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با توطئه های دشمنان است.

وی صرفه جویی و مدیریت مصرف را یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و اظهار داشت: رهبر انقلاب حمایت از تولید را محور اقتصاد مقاومتی بیان کرده اند که باید مورد توجه مسئولان باشد.

خطیب جمعه سمنان با اشاره به دیدار اخیر مردم قم به مناسبت ۱۹ دی با مقام معظم رهبری تصریح کرد: معظم له بر ضرورت مقابله با تلاش بيگانگان براي تحريف واقعيت‌هاي انقلاب و به فراموشي سپرده شدن رويدادهايي مهم مانند ۹ دی تاکید کردند.

عبدوس با بیان اینکه ملت با بصیرت ایران اسلامی حتی یک قدم از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد، افزود: باید با برنامه ریزی درست و با حفظ وحدت دست به دست هم داده و کشور را به پیش ببریم.

وی همچنین ضمن اشاره به هفته وحدت و تبریک سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و میلاد امام جعفر صادق (ع) افزود: تکمیل مکارم اخلاق هدف خلقت پیامبر اکرم (ص) بوده است.

امام جمعه موقت سمنان با ابراز تاسف از اینکه دنیای امروز به رغم پیشرفت های بسیار گرفتار بی اخلاقی شده، افزود: نیکوکاری و تواضع، امانت داری، احترام به همسایه و ... از توصیه های حضرت محمد (ص) بود که باید به این مهم توجه کنیم.

عبدوس همدلی و اتحاد بین مسلمانان خصوصا شیعیان و برادران اهل سنت را مهمترین هدف معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: دشمنان برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان از هیچ تلاشی فروگذار نیستند و می طلبد تا مسلمانان در مقابل دشمن مشترک خود ایستادگی کنند چون اختلافات به سود دشمنان است.

وی مناسبتهای تاریخی انقلاب نظیر ۹ و ۱۹ دی و همچنین ۲۲ بهمن را بسیار مهم برشمرد و افزود: این ایام نقطه عطفی در تاریخ کشور است که باید مراقب بود که فراموش نشود.

خطیب جمعه سمنان در خاتمه به تلاش برخی برای فراموش شدن جریان فتنه اشاره کرد و افزود: بصیرت مردم همواره باید زنده بماند تا برخی افراد جرات فتنه دیگری نداشته باشند.