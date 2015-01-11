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۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۴۸

جزئیات سیاستگذاری در حوزه فاوا/ مطالعات امکان سنجی شبکه ملی اطلاعات

جزئیات سیاستگذاری در حوزه فاوا/ مطالعات امکان سنجی شبکه ملی اطلاعات

سرپرست پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات از انعقاد قرارداد برای پروژه مطالعات امکان سنجی شبکه ملی اطلاعات میان مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یزدانیان با تاکید بر طراحی آینده فاوا در توانمندسازی و ارزش آفرینی در کشور اظهار داشت: روند رشد فاوا در چهارسال آینده را بررسی و بر اساس آن سرمایه گذاری های پژوهشی را هدایت و راهبری خواهیم کرد.

وی با اعلام شناسایی روندها قبل از به کارگیری فناوریهایی چون اینترنت اشیا، ارتباط ماشین با ماشین و نسل چهارم ارتباطات سیار گفت: آینده پژوهی فعال فناوری در دستور کار پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است.

سرپرست پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوای مرکز تحقیقات مخابرات ایران برکسب و کار و کارآفرینی در حوزه فاوا تاکید کرد و گفت: بودجه های دولتی محدودیت های خاص خود را دارد و باید به دنبال نقشه تجاری برای فعالیت‌های فاوا در کشور باشیم که بتوان از مشارکت حداکثری بخش خصوصی برای توسعه کشور بهره برد؛ در همین حال وجود نقشه سرمایه گذاری و شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در حوزه فاوا ضروری است.

وی به پروژه های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: طرح جامع رگولاتوری با سازمان تنظیم مقررات در حال اجراست که قرارداد تحقیقاتی در این پروژه بسته شده و مراحل نهایی در حال انجام است؛ همچنین در طرح های تحقیقاتی علاوه بر همکاران مرکز، از دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه تهران نیز استفاده می شود.

یزدانیان به پروژه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: مطالعات اقتصادی و پیوست کسب وکار شبکه ملی اطلاعات را در این پژوهشکده پیگیری می کنیم؛ شبکه ملی اطلاعات با ورود خود حتی کسب و کارهای جدیدی را ایجاد خواهد کرد و براین اساس، این پروژه مطالعات امکان سنجی شبکه ملی اطلاعات را انجام خواهد داد که در این باره، درحال انعقاد قرارداد با سازمان فناوری اطلاعات هستیم.

وی گفت: آینده پژوهی رگولاتوری در زمینه یک فناوری خاص (در شرایط فعلی موبایل پهن باند) را به عنوان یک مطالعه موردی انتخاب کرده ایم و در مرحله انعقاد قرارداد و ارسال پیشنهاد هستیم.

سرپرست پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوای مرکز تحقیقات مخابرات ایران از تدوین نقشه راه توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف در این بخش و نیز طراحی نقشه جامع برای شناسایی بازارهای فنی و مهندسی خبر داد که برای تدوین ضوابط تولید اطلاعات در دستگاههای اجرایی به سازمان فناوری اطلاعات پیشنهاد ارائه شده است.

کد مطلب 2462850

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