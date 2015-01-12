ایراد دستورالعمل معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان برطرف شد

لادن حیدری مدیر کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرانجام بحث معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان و توافق این وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص، گفت: در دستورالعملی که در سازمان امور مالیاتی به این وزارتخانه ارجاع داده شده است، تاریخ اجرای دستورالعمل معافیت مالیاتی از ابتدای سال ۹۳ درج شده است در حالی که شمول این دستورالعمل باید به آغاز سال ۹۲ برسد.

حیدری با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در زمان تدوین دستورالعمل ارسالی، اشکال تایپی به وجود آمده باشد، از خوداری مسئولان این وزارتخانه از امضای دستورالعمل درج شده خبر داد و گفت: دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه‌ای را در جهت رفع این ایراد تنظیم کرده است که با توجه به تفویض اختیاری که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاون حقوقی و پارلمانی این وزارتخانه (حسین نوش آبادی) صورت گرفته، این نامه در انتظار امضای آقای نوش آبادی است.

وی همچنین گفت: نامه یاد شده پس از امضا از سوی معاون حقوقی وزارت ارشاد که در این خصوص از طرف وزیر ارشاد، اختیار تام گرفته است، برای آقای عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال، گفت: برخلاف ناشران و کتابفروشان که در توافق مذکور از معافیت کامل مالیاتی برخوردار هستد، چاپخانه ها از معافیت موضوع بند «ل» محرومند. تفسیر مسئولان سازمان امور مالیاتی هم در این خصوص این است که چاپخانه ها از معافیت‌های بخش صنعت بهره مند هستند.

حیدری درباره زمان اجرای این دستورالعمل و در واقع معاف شدن ناشران و کتابفروشان از پرداخت هر نوع مالیاتی، گفت: اگر خیلی خوشبین باشیم، به محض امضای این دستورالعمل و ارسال آن برای سازمان امور مالیاتی، این امکان باید وجود داشته باشد که ظرف یک هفته ایرادات یاد شده برطرف و اجرای دستورالعمل آغاز شود.