تحویل چهار بهله پرنده شکاری توسط دوستداران طبیعت در دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق پورسالم ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این طبیعت دوستان، دو بُهله سارگپه پا بلند و دو بُهله عقاب صحرایی را که احتمالاً بر اثر سرما و پیدا نکردن غذا دچار بی حالی و آسیب در بالشان شده بودند به این اداره تحویل دادند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان ادامه داد: همچنین یک بهله نیز طی تماس تلفنی شهروندان دوستدار محیط زیست و عزیمت یگان حفاظت این شهرستان زنده گیری شد.

وی ضمن تشکر از دغدغه مندان محیط زیست بیان کرد: با توجه به سرد شدن هوا و کم شدن غذای مورد استفاده این پرندگان که عمدتا جوندگان و مارها هستند و از طرفی انرژی بالایی که برای پرواز استفاده می‌کنند، باعث بی حال شدن این پرندگان و عدم توانایی پرواز در آنها و عدم تعادل می‌شود.

پورسالم ادامه داد: از مردم طبیعت دوست خواهشمندیم به محض مشاهده اینگونه پرندگان درصورت داشتن وسایل زنده گیری که حداقل یک دستکش ضخیم است، نسبت به گرفتن و انتقال به ادارات محیط زیست با رعایت اصول بهداشتي اقدام کنند، در غیر اینصورت با تماس با ادارات محیط زیست اطلاعات لازم را در اختیار مجموعه حفاظت از محیط زیست قرار دهند.