مجموعه آبگرم محلات رو به نابودی می رود/ كاهش چشمگير گردشگران آبگرم

به گزارش خبرگزاری مهر احمد سجادی عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات مجموعه آب گرم محلات، بیان کرد: در سال ۷۲ که تعداد جمعیت کشور کمتر از میزان کنونی بوده و تردد هم به دلیل کمبود وسایل نقلیه به سختی انجام می گرفته سالانه ۳۰۰ هزار گردشگر از این مجموعه بازدید می کردند.

وی ادامه داد: متاسفانه از آنجاکه هیچگونه پیشرفتی در توسعه مجتمع آب درمانی صورت نگرفته، هم اکنون تعداد گردشگران بازدیدکننده از این مجموعه به ۳۵ هزارنفر در سال رسیده است.

سجادی بهره برداری غیراصولی از معادن را بزرگترین دلیل توسعه نیافتن آبگرم محلات دانست و اضافه کرد: اگر شهرستان محلات را به بدن انسان تشبیه کنیم، جایی باقی نمانده که زخم نخورده باشد و محدوده آب گرم نیز از این موضوع بی نصیب نمانده است.

فرماندار محلات بیان کرد: بهره برداری از شش معدن در کمترین فاصله ممکن از سرچشمه آب گرم باعث اختلال در محیط زیست این سرچشمه شده و اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند تا پنج سال آینده سرچشمه از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: در واقع یک نعمت بی نظیر الهی و ارزشمند از لحاظ درمانی با معادنی که عمر ناچیزی از آنها باقی مانده، معامله شده است.

سجادی با بیان تشکیل کمیته نجات و ساماندهی آب گرم محلات در فرمانداری این شهرستان، افزود: این کمیته از آن جهت تشکیل شده که در قدم اول نجات و پس از آن ساماندهی و بهسازی آب گرم به صورت جدی پیگیری شود.

فرماندار محلات گفت: متاسفانه اداره اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برای نظارت به وضعیت معادن اختیاری ندارد.

وی ضمن تاکید بر وضعیت مخاطره آمیز زیست محیطی در حوزه آب گرم محلات، اضافه کرد: یکی از محورهای مهم توسعه شهرستان محلات مجموعه آبگرم و گردشگری است و برای احیا این محور باید هرچه زودتر معادنی که در محدوده آب گرم در حال بهره برداری هستند، تعطیل شوند.

سجادی گفت: جاده منتهی به سرچشمه یک جاده باریک است و تردد کامیون های حامل سنگ موجب تخریب این جاده شده و حضور گردشگران را کاهش داده است.

وی ادامه داد: وجود سوئیت های سنتی و غیر استاندارد در اطراف آبگرم از دیگر مخاطرات این مجموعه است که به حضور سرمایه گذارن برای بهشازی نیاز دارد.

سجادی بیان کرد: سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این محدوده اعلام آمادگی کرده اند اما تضمین هایی مبنی براین موضوع که وجود معادن موجب از بین رفتن آبگرم نمی شود، خواسته اند.

وی گفت: با این وجود تا زمانی که مشکل معدن محدوده آبگرم حل نشود، سرمایه گذاران هم رغبتی برای سرمایه گذاری در این منطقه از خود نشان نخواهند داد.