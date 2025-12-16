آغاز نظارت ضربتی استاندارد خوزستان بر ترازوها در آستانه شب یلدا

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیصیپور پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به آغاز اجرای طرح ضربتی و ویژه نظارت بر وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستدهای عمومی اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن شب یلدا و افزایش تقاضا برای خرید اقلامی نظیر آجیل، خشکبار، شیرینی، محصولات قنادی، مواد پروتئینی، کالاهای مصرفی خانوار و طلا و جواهر، اطمینان از صحت عملکرد ترازوهای مورد استفاده اصناف، از اولویتهای اصلی این ادارهکل در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و پیشگیری از کمفروشی است.
وی افزود: این طرح نظارتی با حضور بازرسان و کارشناسان ادارهکل استاندارد خوزستان از ۲۲ آذرماه تا یکم دیماه در سطح استان اجرا میشود و طی آن، ترازوهای دیجیتال و وزنهها در مراکز عرضه عمده و خرد مورد آزمون و پایش قرار میگیرند.
مدیرکل استاندارد خوزستان با تأکید بر الزامی بودن وجود برچسب کالیبراسیون و تأییدیه استاندارد بر روی ترازوها تصریح کرد: وسایل توزین باید بهگونهای تنظیم شوند که وزن دقیق کالا را نمایش دهند و امکان مشاهده نمایشگر توسط مشتری فراهم باشد. در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی یا دستکاری که منجر به تضییع حقوق مردم شود، وسیله مربوطه پلمب و با متخلفان مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
قیصیپور هدف از اجرای این طرح را ایجاد آرامش روانی در بازار و صیانت از حقوق عمومی عنوان کرد و گفت: این نظارتها تا پایان شب یلدا بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید، به برچسب صحت عملکرد و تاریخ آزمون ترازوها توجه کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ به ادارهکل استاندارد خوزستان اطلاع دهند.
