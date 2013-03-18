محلات؛ مینیاتور آثار باستانی در میان گلهای رنگارنگ و چشمه های جوشان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان محلات این روزها به نقاشی مینیاتور مانندی تبدیل شده است که ستون های بلند و باستانی خورهه در میان گل های رنگارنگ و چشمه های جوشانش حکایت از بهاری جان بخش است که آماده استقبال از مسافران نوروز شده است و آب و هوای معتدلی دارد.
شهرستان محلات یکی از شهر های توریستی استان مرکزی است که هرساله در ایام نوروز گردشگران زیادی جذب این شهر و آثار تاریخی و طبیعی آن می شوند و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی و نزدیکی به پایتخت و مرکز استان از عمده دلایل جذب مسافران نوروزی در هر سال است.
ستون های برافراشته خورهه، حکایت ایران باستان در قلب کشور
در میان آثار متعدد باستانی و تاریخی استان مرکزی دو اثر ستونهای خورهه و آتشکده آتشکوه شهرستان محلات مهمترین آثار باستانی استان مرکزی است که هر ساله به وِیژه در ایام تعطیلات نوروز مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد.
مجموعه بقایا و ستونهای خورهه از جمله مهمترین آثار بر جای مانده از دوران باستان ایران زمین است که مورخان از این مجموعه به عنوان، آتشکده، معبد، کاخ و مرکز برگزاری جشنها و مراسم های مذهبی و ملی، عمارت و منزل ییلاقی و قبرستان یاد کرده اند که در دوره های باستان و دوره اسلامی مورد استفاده بوده است.
پایه این ستون ها مدور ساده و سر ستون ها به سبک و شیوه ایونیک که نوعی دیگر از ستون سازی یونان با افکار و اسلوب محلی است، ساخته شده است.
ستون های باستانی ساخته شده از سنگ تراورتن محلات
ایوان اصلی دارای 12 ستون در دو ردیف بوده که اکنون دو ستنون آن باقی مانده است و جنس آنها از جنس سنگ تراورتن محلات است که اکنون نیز دارای معادنی است.
این آثار با آثاری چون تخت جمشید از نظر نقش بندی تفاوت داشته و از پایه ستون به طرف بالا به شکل مخروطه ناقص باریک ساخته شده و سطح مخروط ها حلزونی است.
راه دسترسی به ستون های سنگی دوران باستان
راه های دسترسی به ستونهای خورهه محلات، جاده محلات به آبگرم، سپس خورهه با جاده آسفالته حدود 20 کیلومتر همچنین جاده قم به اصفهان، نرسیده به شهر دلیجان و در 70 کیلومتری قم، روستای دودهک سپس به سوی خورهه با حدود 12 کیلومتر.
مجموعه باستانی و تاریخی روستای خورهه محلات از آثا باستانی کشور که محلی برای مطالعه باستان شناسان است با شماره ملی 131 در آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
آتشکده آتشکوه، اثر باستانی دیگر
آتشکده آتشکوه، دیگر اثر باستانی شهرستان محلات و جزء مهمترین آثار به جا مانده از دوران باستان در سرزمین کهن ایران است که در منطقه نیمور محلات استان مرکزی واقع شده است.
عظمت این بنا بهحدی است که به طور قطع جزء برترین آتشکدههای زرتشتیان جهان به شمار میرود و تعطیلات نوروزی بهترین فرصت برای بازدید علاقهمندان از این بناست.
آتشکده ای متعلق به دوران ساسانیان
این آتشکده در پنجکیلومتری جاده نیمور و نزدیکی روستای آتشکوه نیمور قرار دارد و مورخان بنای این آتشکده را متعلق به دوره ساسانیان دانسته و معتقدند که بر اساس شواهد و قرائن تا قرن چهارمهجری سالم بوده است.
ظرافت به کار رفته در استفاده از سنگهای پاستونها و ستونها به حدی است که هیچ گاه دوبند سنگ روی هم قرار نگرفته است ودر ساخت بنا از آجرهای چهارگوش با نمای سنگ استفاده شده و برای استحکام بیشتر بنا در داخل دیوارها، تیرچه چوبی به کار رفته است.
با توجه به این که روستای آتشکوه از قدمت زیادی برخوردار نیست، این احتمال وجود دارد که در گذشته در اطراف آتشکده، شهر و آبادیهایی وجود داشته که هنوز بقایای آن کشف نشده و این آتشکده به شماره 311در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
خورهه، محل بالا آمدن خورشید
محوطه باستانی خورهه در روستایی به همین نام قرار دارد.
خورهه در اوستا به مفهوم "محل برآمدن خورشید" است و از سویی کلمه "خور" در این کتاب به مفهوم منطقه ییلاقی است، این منطقه در شمال شرق محلات و در بین روستاهای دودهک، ورین و آب گرم، در کنار رودخانه خورهه قرار دارد.
بررسی تحقیقات انجام شده و آثار کشف شده در دشت و ارتفاعات خورهه نشان می دهد سابقه سکونت و قدمت منطقه به هزاره دوم قبل از میلاد باز میگردد.
راه دسترسی به آتشکده
راه های دسترسی آتشکده آتشکوه، پنج کیلومتری جاده نیمور به دلیجان به سوی معدن سنگ آتشکوه، روستای آتشکوه، ضلع شرقی جاده به فاصله 300 متری بنای آتشکده تا جاده مزرعه کشاورزی، چشمه آب و رودخانه کوچکی است.
10 هزار بازدید در نوروز
تنهاهمزمان با بهار طبیعت و آغاز سال جدید بیش از 10 هزار مسافر نوروزی از این دو جاذبه محلات به همراه دیگر جاذبه ها و دیدنی های این شهر کوچک استان مرکزی بازدید می کنند.
بوستان محلات، حکایت گل های رنگا رنگی که به استقبال مسافران می رود
بوستان سرچشمه محلات یکی از معروفترین آثار طبیعی شهرستان محلات است.این چشمه در شمال شهر و در دامنه رشته کوه هفتاد قله قرار دارد.
وجود درختان چنار کهنسال ، صخره های تراشیده شده و پلکان های زیبا در کنار آب سرچشمه مکانی بسیار مناسب و خوش آب و هوا را برای گردشگران فراهم نموده است.
در بوستان سرچشمه امکاناتی از قبیل رستوران، سفره خانه سنتی ، شهر بازی و مرکز تولید و فروش گل و گیاه وجود دارد که خدمات لازم را به گردشگران ارائه می کنند.
چشمه های آبگرم، طبیعت درمانی گردشگران
پس از آثار باستانی و گل های جان بخش شهرستان محلات برای مسافران نوروز، چشمه های آبگرم محلات حکایت دیگری در این شهرستان و مکمل آثار و دیدنی های این شهر است چرا که این چشمه ها خاصیت درمانی دارد و سیاحتی است که به طبابت می انجامد.
چشمه های آبگرم محلات یکی دیگر از آثار طبیعی این شهر است که سالانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را جذب شهرستان می کند.
این چشمه ها در فاصله 15 کیلومتری شهر محلات واقع شده است و از جمله 26 آبگرم معروف ایران می باشد که از اعماق زمین با درجه حرارت حداقل 50 درجه سانتی گراد به سطح زمین جاری می شود.این آبها دارای خواص مختلف طبی درمانی می باشد و به همین جهت شهرت پیدا کرده است.
درمان انواع بیماری ها در چشمه های آبگرم محلات
بر اساس یک باور مرسوم، آب این چشمه برای درمان بیماری های نقرس ، کبدی ، کلیوی ،صفرایی و دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می گیرد.
شاهد این مدعا سفر مکرر مسافرانی است که از دور و نزدیک برای درمان به این شهرستان سفر می کنند و با گذر به این نقطه می توان یه سندیت آن پی برد.
آرامش در کنار امامزاده ها
بعد دیگر گردشگری محلات، وجود امامزاده عبدالله، امامزاده فضل و یحیی، و آثار مذهبی چون حسینیه آقاخان است که در کنار گردش در تفرج گاههای این شهرستان و در میان گل های جان بخش و آثار باستانی، لحظاتی را برای تمدید روح و جان به ارمغان می آورد.
امامزاده های این شهرستان در کنار دیگر جاذبه های شهرستان محلات، سالانه هزاران نفر را به سمت خود می کشاند و جاودانگی را تقدیم می کند.
و بالاخره ...
شهرستان محلات با 2079 کیلومتر مربع مساحت در جنوب شرقی استان مرکزی قرار دارد و قم و آشتیان، دلیجان، خمین و اصفهان و اراک را در مجاورت خود دارد و دارای حدود 50 هزار نفر جمعیت است.
وجود دو اثر باستانی در کنار آبگرم و سرچشمه محلات، دهکده گل وگیاهان زینتی محلات و همزمان قرار گرفتن در مسیر غار نخجیر استان مرکزی در مسیر دلیجان - نراق، شهر هزار ساله نراق و دیگر آثار دیدنی شهرهای محلات دلیجان و نراق فرصتی است تا تورهای گردشگری منطقه تشکیل شود و این آثار به قطب گردشگری تبدیل شوند.
در حالیکه این آثار در یک جا جمع شده است خدمات رسانی به گردشگران مناسب نیست و توسعه گردشگری در این منطقه نیازمند برنامه ریزی و اختصاص بودجه برای سامان دهی است.
افزایش امکانات رفاهی در محلات، دلیجان و نراق از جمله مکان های اقامتی، رستوران، وسائل حمل و نقل و مراکز اطلاع رسانی اولین نیاز گردشگری منطقه است.
شکوفه راستین
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