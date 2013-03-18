محلات؛ مینیاتور آثار باستانی در میان گلهای رنگارنگ و چشمه های جوشان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان محلات این روزها به نقاشی مینیاتور مانندی تبدیل شده است که ستون های بلند و باستانی خورهه در میان گل های رنگارنگ و چشمه های جوشانش حکایت از بهاری جان بخش است که آماده استقبال از مسافران نوروز شده است و آب و هوای معتدلی دارد.

شهرستان محلات یکی از شهر های توریستی استان مرکزی است که هرساله در ایام نوروز گردشگران زیادی جذب این شهر و آثار تاریخی و طبیعی آن می شوند و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی و نزدیکی به پایتخت و مرکز استان از عمده دلایل جذب مسافران نوروزی در هر سال است.

ستون های برافراشته خورهه، حکایت ایران باستان در قلب کشور

در میان آثار متعدد باستانی و تاریخی استان مرکزی دو اثر ستونهای خورهه و آتشکده آتشکوه شهرستان محلات مهمترین آثار باستانی استان مرکزی است که هر ساله به وِیژه در ایام تعطیلات نوروز مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد.

مجموعه بقایا و ستونهای خورهه از جمله مهمترین آثار بر جای مانده از دوران باستان ایران زمین است که مورخان از این مجموعه به عنوان، آتشکده، معبد، کاخ و مرکز برگزاری جشنها و مراسم های مذهبی و ملی، عمارت و منزل ییلاقی و قبرستان یاد کرده اند که در دوره های باستان و دوره اسلامی مورد استفاده بوده است.

پایه این ستون ها مدور ساده و سر ستون ها به سبک و شیوه ایونیک که نوعی دیگر از ستون سازی یونان با افکار و اسلوب محلی است، ساخته شده است.

ستون های باستانی ساخته شده از سنگ تراورتن محلات

ایوان اصلی دارای 12 ستون در دو ردیف بوده که اکنون دو ستنون آن باقی مانده است و جنس آنها از جنس سنگ تراورتن محلات است که اکنون نیز دارای معادنی است.

این آثار با آثاری چون تخت جمشید از نظر نقش بندی تفاوت داشته و از پایه ستون به طرف بالا به شکل مخروطه ناقص باریک ساخته شده و سطح مخروط ها حلزونی است.

راه دسترسی به ستون های سنگی دوران باستان

راه های دسترسی به ستونهای خورهه محلات، جاده محلات به آبگرم، سپس خورهه با جاده آسفالته حدود 20 کیلومتر همچنین جاده قم به اصفهان، نرسیده به شهر دلیجان و در 70 کیلومتری قم، روستای دودهک سپس به سوی خورهه با حدود 12 کیلومتر.

مجموعه باستانی و تاریخی روستای خورهه محلات از آثا باستانی کشور که محلی برای مطالعه باستان شناسان است با شماره ملی 131 در آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.