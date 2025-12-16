دیدار فوتسال زنان استقلال و فولاد لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال تهران از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری زمان و تاریخ جدید این مسابقه متعاقباً از سوی سازمان لیگ فوتسال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فردا (چهارشنبه ۲۶ آذر) از ساعت ۱۱ با انجام پنج دیدار دنبال می‌شود.

برنامه هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

* پالایش نفت آبادان - ایران زمین ملارد

* گلبرگ تاکستان - مس رفسنجان

* هیئت خراسان رضوی - مس کرمان

* ملی حفاری اهواز - پالایش نفت اصفهان

* نفت امیدیه - سپاهان اصفهان