ملاشاهی: هشدار زرد هواشناسی در سیستان و بلوچستان صادر شد

علی ملاشاهی به خبرنگار مهر گفت: چهارشنبه و جمعه در زاهدان و نواحی مرکزی و جنوبی استان، وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: همچنین چهارشنبه تا شنبه به‌ویژه جمعه به شنبه رگبار باران، گاهی رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ در سطح استان به ویژه مناطق مرزی غرب و شمال استان رخ خواهد داد.

وی گفت: از روز جمعه تا اواسط هفته آینده نیز کاهش محسوس دما برای سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

ملاشاهی افزود: وزش شدید باد و گردوخاک می‌تواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای زاهدان–بم و ایرانشهر–بم و همچنین ایجاد اختلال در حرکت قطار شود.

وی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند. در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد.

وی همچنین بر پرهیز از اسکان و چرای دام در مناطق مرتفع و مسیل رودخانه‌ها تأکید کرد و افزود: برای جلوگیری از خسارات احتمالی، کشاورزان و بهره‌برداران سالن‌های پرورشی تدابیر لازم را برای محافظت از محصولات و تأسیسات خود بیندیشند.