۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۵۵

اروپا آماده لغو تحریم روسیه است

وزیر خارجه لتونی از آمادگی اتحادیه اروپا برای لغو تحریم های روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر امور خارجه لتونی از آمادگی اتحادیه اروپا برای لغو تحریم های روسیه در صورت بهبود اوضاع اوکراین خبر داد.

ادگار رینکوویچ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: در صورتی که شاهد توافقات جدیدی باشیم، تحریم هایی که با توجه به اوضاع شرق اوکراین اعمال شده، ممکن است برداشته شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که شاهد پیشرفت واقعی در زمینه اوکراین باشیم، اتحادیه اروپا آماده است به صورت جدی موضوع کاهش یا لغو تحریم های روسیه را بررسی کند.

پیمان یزدانی

