توسعه استان سمنان با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ربیعی عصر دوشنبه در شورای اندیشه و همفکری سازمان بسیج مهندسان استان سمنان که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به اینکه بزرگترين عامل محدود كننده رشد و توسعه شهرهاي حاشيه كوير مركزي ايران كمبود آب است، اظهار داشت: با اجراي طرح عظيم انتقال آب دریای خزر علاوه حل مشكل كم آبي، دستيابي به اهداف كلان چشم انداز ۲۰ ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ميسر ميشود که در غیر این صورت استان در آینده نزدیک با کمبود آب شدید روبه رو خواهد شد.
وي افزود: با عنایت به شرایط اقلیمی کشور، سرزمین پهناور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود، کمبود منابع آبی و توزیع ناموزن جریانهای سطحی آب در این مناطق، محدودیتهایی را برای استفاده از این عنصر حیاتی به وجود آورده است.
مسئول اجرايي انتقال آب درياي خزر به استان سمنان اظهار داشت: حل مشکل کمبود منابع آبی در حوزه های کم آب کشور از جمله کویر مرکزی از اصلیترین سیاستهای دولت است که در این راستا بهترین راهکار برای کاهش تنشهای آبی و کاهش چالشهای منطقه اعم از جلوگیری مهاجرت بیرویه به استانهای همجوار، رفع مشکلات اجتماعی، ایجاد اشتغال و ... استفاده از منابع آبی غیر متعارف به عنوان یکی از روشهای تأمین آب مورد نیاز برای مصارف شرب و صنعت است.
ربیعی در خصوص آغاز پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان افزود: یکی از راهکارهای تأمین کمبود آب، علاوه بر اعمال مدیریت جدی بر نحوه مصرف منابع آبی، استفاده از آبهای غیر متعارف است.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، در اواخر سال ۸۸ موضوع انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان بعنوان یکی از استان های مهم کم آب حوزه کویر مرکزی در دستور کار استانداری قرار گرفت و پیگیریهای صورت پذیرفته منجر به تصویب انجام مطالعات در کارگروه بررسی تأمین آب استان شد.
وی با اشاره به اهداف طرح خاطرنشان كرد: نمكزدائي ۲۰۰ ميليون متر مكعب آب از درياي خزر در سال و انتقال آن به شهرهاي فلات مركزي در استان سمنان و تأمين آب شرب و صنعت شهرهای حوزه فلات مرکزی با استفاده از پتانسيل آبهاي غير متعارف موجود، تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله، توسعه صنايع و معادن موجود در منطقه و رشد اشتغال در نواحي هدف و همچنین رشد و توسعه اقتصادی شهرهای حاشيه کوير است.
اين مسئول اجرايي با اشاره به موقعیت و جانمایی طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان خاطرنشان كرد: این طرح به صورت دو خط لوله به طول ۱۶۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر مجاورت نیروگاه نکا آغاز شده و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا - ری امتداد یافته و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان شده و در نهایت با عبور از تونل چشمه روزیه در حوالی شهر شهمیرزاد به دو شاخه تبدیل شده که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول ۱۷۲ کیلومتر و دیگری به سمت سمنان و گرمسار به طول ۱۳۲ کیلومتر کشیده میشود.
ربیعی تصریح کرد: به عنوان نخستين پروژه انتقال آب از دریای خزر و بزرگترین طرح استفاده از آب غیر متعارف در کشور است که گستردگی محدوده اجرای طرح به لحاظ فاصله (حدود ۲۰۰ کیلومتر) و تنوع موضوعی و عملیاتی در بخشهای تشکیل دهنده طرح شامل آبگیری، نمکزدایی، دفع پساب خطوط انتقال لوله، تونلها، ایستگاههای پمپاژ، نحوه تأمین برق، نیروگاههای برق آبی است.
وي با بیان اینکه اثرات زیست محیطی طرح مورد مطالعه قرار گرفته است، گفت: در اين راستا مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح انتقال آب حوزه درياي خزر به فلات مركزي در چارچوب قرارداد خدمات مهندسي به شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ابلاغ شد.
اين مسئول اجرايي گفت: هدف از مطالعه حاضر شناسايي اثرات شاخص طرح بر محيط زيست دريايي، ساحلي و خشكي و ارائه راهكارهاي كاهش اثرات منفي در قالب برنامه مديريت زيست محيطي است که در ادامه با بهرهگيري از چكيده نتايج مطالعات زيستمحيطي مذكور، آثار پروژه در فازهاي ساختماني و بهرهبرداري بر محيط دريا، ساحل و خشكي بيان شده و راهكارهاي متناسب براي رفع مشكل پيشنهاد ميشود.
ربیعی افزود: اجزاي اصلي طرح حاضر شامل سيستم آبگير و تخليه پساب واقع در محيط دريايي، سيستم آب شيرينكن در محيط ساحلي و خط انتقال آب در محيط خشكي است و بر اساس برنامهريزي اوليه، آب دريا از ساحل گهرباران واقع در شش كيلومتري غرب نيروگاه نكا به ميزان هفت مترمكعب بر ثانيه برداشت شده و پس از شيرينسازي به روش اسمز معكوس، با احداث دو خط لوله به قطر یک هزار و ۴۰۰ ميليمتر در كنار خط موجود انتقال نفت، آب تصفيه شده در هشت مرحله تا ارتفاع دو هزار و ۳۱۲ متري پمپاژ شده و به صورت ثقلي به حوضه فلات مركزي در استان سمنان انتقال مييابد.
وي گفت: طول اين خط انتقال تا خروجي چشمه روزيه ۱۵۵ كيلومتر بوده بر اين اساس محدوده طرح با هيچ يك از مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست تداخل ندارد.
اين مسئول اجرايي با اشاره به محیط دریایی، محیط ساحلی و محیط خشکی خاطرنشان كرد: در محيط دريايي، مهمترين فعاليتي از طرح که اثرات منفي کليدي در خصوص آن قابل پيش بيني است، برداشت آب از دريا و تخليه پساب شور ناشي از فرآيند شيرين سازي آب به دريا است.
ربيعي گفت: به منظور رعايت ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست احداث نازلهاي تخليه كننده دهگانه با زاويه ۶۰ درجه، پيشنهاد شده است و در محيط ساحلي، شاخصترين اثر، توليد گازهاي آلاينده ناشي از تأمين انرژي تأسيسات آب شيرين كن است كه بهينهسازي مصرف انرژي را ضروري ميسازد.
وي بيان كرد: به منظور پايش انتشار گازهاي آلاينده سه ايستگاه پايش در اطراف تاسيسات آب شيرينكن پيشنهاد شده است و در محدوده خشکي، عمده اثرات مربوط به کاهش امنيت گونههاي جانوري و تخريب محدود جنگل در طول مسير خط انتقال به ويژه در فاز ساختماني است.
مسئول اجرايي انتقال آب درياي خزر به استان سمنان در خاتمه گفت: به طور کلي اثرات طرح در محيط خشکي در مقايسه با محيط دريايي به دليل وجود مسير خط لوله انتقال گاز نكا-ري محدودتر هستند، به منظور جبران خسارت وارده به اراضي جنگلي، پهنهاي با وسعت پنج برابر سطح تخريب يافته، جهت جنگلكاري و احياء در مجاورت منطقه حفاظت شده اساس پيشنهاد شده است.
