۶۵۵ متر مکعب عملیات آبخیزداری در شهرستان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ایمانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان اظها داشت: در راستای نیل به اهداف مدیریت جامع حوضه های آبخیز و حفظ منابع طبیعی، عملیات احداث بندهای سنگ و ملاتی در ۶۵۵ متر مکعب از حوضه آبخیز شهرک صنعتی منطقه سارو شهرستان طی یکماهه گذشته اجرايي شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر پروژه احداث بندهای سنگ و ملاتی، عملیات کپه کاری نیز در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی حوضه آبخیز زردتل منطقه دیکتاش اجرا و به اتمام رسید.

معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان در خاتمه افزود: این پروژه ها با هدف ایجاد و توسعه پوشش گیاهی منطقه، بهبود شرایط اکوسیستم کاهش فرسایش خاک و رسوبدهی، کنترل هرز آبها، کاهش سیل خیزی و نهایتاً بهره وری بهینه از منابع آب و خاک موجود اجرا می شود.