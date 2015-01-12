۲۲ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۱۵

ایمانی:

۶۵۵ متر مکعب عملیات آبخیزداری در شهرستان سمنان اجرا شد

سمنان - معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان از اجرای ۶۵۵ متر مکعب عملیات آبخیزداری در این شهرستان خبر داد و گفت: این عملیات در حوضه آبخیز شهرک صنعتی منطقه سارو انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ایمانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان اظها داشت: در راستای نیل به اهداف مدیریت جامع حوضه های آبخیز و حفظ منابع طبیعی، عملیات احداث بندهای سنگ و ملاتی در ۶۵۵ متر مکعب از حوضه آبخیز شهرک صنعتی منطقه سارو شهرستان طی یکماهه گذشته اجرايي شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر پروژه احداث بندهای سنگ و ملاتی، عملیات کپه کاری نیز در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی حوضه آبخیز زردتل منطقه دیکتاش اجرا و به اتمام رسید.

معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان در خاتمه افزود: این پروژه ها با هدف  ایجاد و توسعه پوشش گیاهی منطقه، بهبود شرایط اکوسیستم کاهش فرسایش خاک و رسوبدهی، کنترل هرز آبها، کاهش سیل خیزی و نهایتاً بهره وری بهینه از منابع آب و خاک موجود اجرا می شود.

 

کد مطلب 2463720

