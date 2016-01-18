۳۰۵ هکتار از اراضی ملی به بنیاد مسکن واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اعلام این خبر که به منظور تامین مسکن و رفع نیازهای عمومی روستاهای استان تاکنون ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان تهران در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران قرار گرفته است، گفت: تحویل این اراضی در اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام شده است تا علاوه بر تامین مسکن سایر نیازهای عمومی روستا ازقبیل زمین ورزش، مراکزبهداشتی و درمانی، مسجد، حسینیه، ادارات، مراکز آموزشی و بوستان‌های روستایی برطرف شود.

مصطفی پرویزی مقدم با اشاره به اینکه در برخی موارد اراضی تحویلی به منظور توسعه بافت روستا به بافت الحاق می‌شود، افزود: تمامی اراضی مورد درخواست براساس نیازهای روستا و در قالب طرح هادی مصوب از سوی بنیاد مسکن پیش بینی و جانمایی می‌شود و سپس بر طبق ضوابط، منابع طبیعی برای تامین آن از محل اراضی ملی و دولتی محدوده روستا اقدام می‌کند.

وی اظهار داشت: تاکنون سند مالکیت ۶۳ هکتار از این اراضی تحویلی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران منتقل شده و کار انتقال اسناد مالکیت مابقی آنها نیز در دست اقدام است.