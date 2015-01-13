به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان،عصر سه شنبه در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان،با اشاره به تأكید وزیر آموزش و پرورش بر تشكیل این شورا، ‌ اظهار داشت: مهمتر از تشكیل این جلسات، ‌ كیفیت و انسجام مصوبات متناسب با ارتقاء كیفیت آموزش و پرورش است.

وی با بیان این كه این جلسات نتیجه فعالیت های كارشناسانه كارگروه های متعددی است، ‌ تصریح كرد: با توجه به این كه یكی از اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، ‌ ارتقاء فرهنگی جامعه بر اساس دین مداری و رشد و تعالی ارتباط مردم با خداوند است، لذا به بحث نماز مدارس توجه و اهتمام ویژه ای شود.

استاندار خراسان رضوی تأكید كرد: كیفیت مناسب محل نمازخانه و چیدمان آن باید بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی صورت گیرد تا نسل نوجوان ما به اقامه نماز تشویق شود.

وی به مسائل و مشكلات هنرستان ها اشاره كرد و گفت: همانطور كه دانشگاه ها به سمت تولید ثروت و كارآفرینی حركت می كنند، ‌ باید در حوزه هنرستان ها نیز باید با هدف تولید ثروت و كارآفرینی به آموزش نیروهای انسانی بپردازیم.

رشیدیان با بیان این كه با اهتمام همه مسئولین مربوطه شاهد بازگشایی دو هنرستان شهرك صنعتی توس و كلات مشهد خواهیم بود، ‌ تأكید كرد: امیدوارم هرچه زودتر به افق هایی كه برای گسترش هنرستان ها در نظر گرفته شده است، ‌ برسیم.

وی در خصوص صدور پروانه اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان ها اشاره كرد و افزود: با عنایت مسئولین مربوطه، مشكلات پروانه اشتغال هنرجویان هنرستان ها حل خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی به هوشمندسازی مدارس استان اشاره كرد و گفت: با همكاری دستگاه های مختلف، امكان انتقال تجهیزات هوشمندسازی به مدارس میسر می شود كه در این زمینه باید اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

وی با تأكید بر این كه معلمین یكی از اركان اصلی نظام آموزش و پرورش هستند، تصریح كرد: طرح تكریم معلمان و گنجاندن این موضوع در اهداف پنجگانه آموزش و پرورش كه توسط مدیر كل آموزش و پرورش استان ارائه شده، ‌ راهكاری مناسب در جهت ارتقاء جایگاه و منزلت معلمان است.

گفتنی است در ابتدای این مراسم، ‌توسط استاندار خراسان رضوی از دانش آموزانی كه در جشنواره خوارزمی حائز رتبه های برتر شده بودند، تقدیر به عمل آمد.