امیرهادی ملک‌اسماعیلی کارگردان مستند «صدای قدم‌های آب» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دغدغه ساخت فیلمی درباره منابع آبی استان سمنان گفت: دغدغه اصلی من به سفری به شهر سمنان بازمی‌گردد. در آن سفر، جاذبه‌های گردشگری شهر از جمله سیستم آبرسانی سنتی آن به من معرفی شد. در کنار استخر یکی از مجموعه‌ها نشسته بودم و توضیح مختصری درباره این سیستم شنیدم. همین موضوع کنجکاوی من را برانگیخت تا به جستجوی کتاب‌ها و منابع مرتبط با این سیستم فرهنگی بپردازم. آقای پناهی نیز لطف کردند و کتابی را به‌صورت رایگان در این زمینه در اختیار من قرار دادند.

این مستندساز اظهار کرد: موضوع مستند «صدای قدم‌های آب»، به مدیریت مردمی آب در سمنان که یکی از شهرهای کویری ایران با قدمتی هزارساله است می‌پردازد؛ موضوعی که متأسفانه آن‌چنان که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است. نمایش این مستند می‌تواند الگویی کارآمد از همزیستی پایدار با کم‌آبی را به تصویر بکشد و از بروز تنش‌های آبی که امروزه در برخی مناطق کشور شاهد آن هستیم، پیشگیری کند.

وی درباره فرایند تحقیقات این مستند توضیح داد: تحقیق کتابخانه‌ای حدود پنج ماه به طول انجامید. پس از آن، سه سفر میدانی دیگر به سمنان داشتم تا ضمن مشاهده دقیق‌تر سیستم آبرسانی، با اهالی منطقه نیز گفتگو و تحقیق میدانی را تکمیل کنم.

این مستندساز درباره فیلمبرداری در شهر سمنان عنوان کرد: مردم سمنان بسیار صمیمی و همراه بودند و همکاری آنها با تیم تولید بسیار ارزشمند بود.

وی درباره رویکرد مستندش در پرداختن به آب تاکید کرد: پیش از این نیز درباره موضوع «سقاخانه» کار کرده بودم و همواره مسئله آب برای من دغدغه‌ای جدی بوده است. در این مستند، سعی کردم هم به کارکرد مذهبی آب، هم کارکرد اجتماعی آن و هم حضور آب در مکان‌های مختلف بپردازم.

این کارگردان درباره بازخورد مخاطبان گفت: این مستند 2 بار به نمایش درآمد؛ یک بار توسط دفتر انجمن‌های شهرداری و بار دیگر در جشنواره فیلم کوتاه تهران برای مخاطبان پخش شد و خوشبختانه بازخوردها مثبت بود. همچنین نسخه‌ای از آن را به سازمان فاضلاب استان همدان ارائه دادم که با استقبال و برخورد مناسب مسئولان همراه شد.

ملک‌اسماعیلی در پایان درباره پروژه‌های پژوهشی خود بیان کرد: در حال حاضر طرح‌های پژوهشی متعددی دارم. یکی از آنها درباره آموزش مجازی است که به مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ارائه کرده‌ام، اما متأسفانه پس از پنج ماه همچنان در انتظار پاسخ هستم. طرح دیگر مربوط به محله «درخونگاه» از منظر ادبیات داستانی است که در قالب ۱۵ کتاب داستانی از سوی اسماعیل فصیح به این محله پرداخته شده است. همچنین به دنبال تولید یک مستند علمی و فرهنگی درباره جهان اسلام هستم که محوریت آن با آب و دانش مرتبط است.

عوامل مستند «صدای قدم‌های آب» عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: امیرهادی ملک اسماعیلی، مدیر فیلمبرداری: عباس عسگری، موسیقی و صداگذاری: مهدی زارع، صدابردار: پوریا غلامرضایی، تدوین: عباس عسگری و امیرهادی ملک اسماعیلی، عکاس: فهیمه بندار، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

