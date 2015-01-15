سه کشتارگاه صنعتی و نیمی صنعتی در مازندران احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوانی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات کشتارگاههای غرب استان مازندران بیان داشت: بحث مربوط به ساماندهی کشتارگاه از سال ۱۳۷۵ مطرح بوده است و چندین جلسه در استانداری تشکیل شده بود تا کشتارگاههای صنعتی استارت خورد و کشتارگاه سنتی تعطیل شود.

وی عنوان کرد: قرار بود چهار کشتارگاه صنعتی در استان از جمله نشتارود ساخته شود که در آن زمان اقداماتی در مناطق مختلف انجام شده است.

به گفته رضوانی، تاکنون کشتارگاه صنعتی بابل و ساری فعال و در شهرستان نور نیز کشتارگاه نیمه صنعتی فعال شد ولی کشتارگاه نشتارود اجرایی نشده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران یادآور شد: پس از آنکه تاکنون ساخت کشتارگاه صنعتی اجرایی نشده است فرماندار وقت نسبت به ابطال پروانه سرمایه گذاراولی اقدام کرده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر در دو شهرستان تنکابن و چالوس سرمایه گذار برای ساخت کشتارگاه صنعتی وجود دارد.

به گفته رضوانی در سطح استان قرار است تعداد کشتارگاه صنعتی استان مشخص شود و با توجه به اینکه کشتارگا سنتی استان گیلان تعطیل شده است، قرار است این طرح در استان مازندران نیز اجرایی شود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران یادآور شد: ساخت کشتارگاه صنعتی در شرق استان مصوب شده و قرار است کشتارگاه صنعتی در بهشهر ساخته شود.

وی یادآور شد: در غرب استان مازندران نیز از نوشهر تا رامسر باید یک کشتارگاه صنعتی ساخته شود و قبلا برای کشتار ۱۵۰ راس گاو و هزار راس گوسفند مجوز صادر شده است.

وی با بیان اینکه امروز کشتارگاه صنعتی نداریم مجبوریم با شرایط فعالی پیش رویم گفت: این موضوع سبب نارضایتی مردم شده است.

به گفته رضوانی، در شهرستان ساری کشتارگاه بخش خصوصی است ولی کشتارگاه شهرستان بابل دولتی است.