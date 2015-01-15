دیدار وزیر اقتصاد با علما و مراجع عظام

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا که صبح امروز به قم آمده در اولین دیدار خود با نماینده آیت‌الله سیستانی در قم به گفت‌وگو نشست و از وی شنید که نبود سیاست واحد در مسئله سودهای بانکی به یکی از مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است.

وی پس از این با آیت‌الله صافی گلپایگانی در دفتر ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.

دفتر آیت‌الله وحید خراسانی مقصد دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی و تیم همراه بود که این دیدار هم بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت.

طیب نیا در حال حاضر به دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی رفته و پس از آن نیز به دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی خواهد رفت.

دیدار با آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله جوادی آملی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر اقتصاد و دارایی به قم است.

وی همچنین در ادامه برنامه‌های خود با مدیران اقتصادی استان هم به گفت‌وگو خواهد نشست.

افتتاح پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان قم از دیگر برنامه‌های وزیر اقتصاد در سفر به قم است.