باشگاه فیلم انجمن سینمای جوان در کرمانشاه تاسیس شد

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تاسیس باشگاه فیلم انجمن سینمای جوان در استان کرمانشاه خبرداد.
وی افزود: در این باشگاه هر هفته فیلمهای برجسته سینمای ایران و جهان پخش و براساس موضوعاتی چون (جامعهشناسی، روانشناسی، معماری و...) و اثرات آن بر جامعه توسط کارشناسانی بررسی میشود.
رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، تصریح کرد: در راستای اقدامات فرهنگی انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه این باشگاه تاسیس و هر پنجشنبه در دبیرستان هنرهای زیبای کرمانشاه اقدام به پخش فیلم و برگزاری کارگاههای نقد و واکاوی آن براساس موضوعات ذکر شده میکند.
رضایی گفت: این باشگاه برای اولین بار است که در کرمانشاه تاسیس شده و جز استان تهران ممکن است به صورت معدود در استانهای دیگر نیز برگزار شده باشد.
رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، افزود: در این باشگاه هر هفته کارشناسانی حضور خواهند داشت و فیلمها در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میگیرند.
وی " شبهای روشن" را اولین فیلم تعیین شده برای پخش در پنج شنبه همین هفته عنوان کرد.
رضایی گفت: برای فیلمهای دو ماه باقیمانده از سال برنامهریزی صورت گرفته و فیلمهای انتخابی، با موضوع "شهر" است و ابعاد مختلف آن چون معماری(توجه به معماری هویتی)، آسیبهای اجتماعی در شهر، رعایت حقوق شهروندی و... مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، اعلام کرد: این باشگاه از امروز پنجشنبه فعالیت خود را آغاز میکند و فعالیت آن به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
کسب رتبه برتر در جشنواره سراسری فیلمنامه نویسی " نماز و نیایش"
رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه در بخش دیگر از برگزیده شدن آثار دو تن از فیلمنامه نویسان این انجمن در ششمین جشنواره سراسری "نماز و نیایش" خبرداد.
رضایی افزود: بر این اساس محسن مرادی با فیلمنامه "قفل این کلید" در بخش آزاد این جشنواره رتبه اول را کسب کرد.
وی ادامه داد: همچنین سعید احمدیان با فیلمنامه "سایه ابری" در بخش اقتباسی این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت.
لازم به ذکر است، این جشنواره ۱۵ تا ۱۸ دی ماه در دو بخش اقتباس و آزاد در تهران برگزار شد.
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