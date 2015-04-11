برگزاری سومین کارگاه تخصصی فیلمسازی انجمن سینمای جوان کرمانشاه

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری سومین کارگاه تخصصی فیلم سازی توسط انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: این کارگاه در راستای برنامه‌های تخصصی – آموزشی انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه و با مشارکت سازمان بسیج هنرمندان استان برگزار می‌ شود.

رئیس انجمن سنمای جوان استان کرمانشاه افزود: این کارگاه، کارگاه تخصصی مستندسازی بوده که با حضور داریوش یاری مستندساز برجسته ایران که از اساتید فیلم‌سازی نیز هست طی دو روز و در تاریخ ۳۱ فرودین و اول اردیبهشت امسال در دو شیفت صبح و عصر برگزار می‌ شود.

رضایی، از حضور علاقه مندان و مستندسازان استان و انجمن سینمای جوان در این کارگاه خبرداد و گفت: در مجموع این کارگاه با حضور حدود ۳۰ نفر برگزار خواهد شد و از انجمن‌های هر شهرستانی دو تا سه نفر در این کارگاه حضور دارند.

وی یادآور شد: پیش از این دو کارگاه تخصصی فیلم سازی شامل کارگاه کارگردانی و فیلم نامه نویسی توسط این انجمن و با حضور اساتید فیلم سازی برجسته کشور برگزار شده است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه همچنین از ادامه فعالیت باشگاه فیلم این انجمن در سال ۹۴ خبرداد و گفت: هر پنج شنبه فصل بهار در این باشگاه فیلم‌ هایی با موضوع محیط زیست ارائه و نقد و بررسی خواهد شد.