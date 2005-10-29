يادواره 766 شهيد دانش آموز كرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، صبح امروز آيين گراميداشت ياد و خاطر 766 دانش آموز شهيد كرج با حضور مسئولان ، اقشار مختلف مردم و خانواده هاي معظم شاهد در مدرسه شهيد فهميده ناحيه 4 آموزش و پرورش شهرستان كرج برگزار شد .

مدير آموزش و پرورش ناحيه 4 شهرستان كرج در اين مراسم گفت : براي حراست از دستاوردهاي شهدا بايد فداكاريهاي رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس تشريح شود تا نسل سوم انقلاب ارزشهاي واقعي جبهه و شهادت را بشناسد.

علي اصغر عرفاني ، هدف از برگزاري مراسم گراميداشت شهداي دانش آموز را ارج نهادن به جانفشاني دانش آموز شهيد فهميده و نيز آشنايي دانش آموزان با فرهنگ شهدات عنوان كرد و افزود : همه ما در برابر خون شهدا مسئول هستيم و در هر مكان و پستي كه باشيم بايد قدرداني از ايثارگران را فراموش نكنيم .

وي ، پيروي از ولايت فقيه ، ايمان عميق و علاقه مندي به اسلام ناب محمدي را از عوامل مهم در پيروزي رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس شمرد و خاطر نشان كرد: در آن دوران در واقع مكتب والاي حسيني بر سياهي و تباهي پيروز شد .

گفتني است ، شهرستان كرج بيش از چهار هزار شهيد سرافراز تقديم اسلام و انقلاب كرده است كه 766 نفر از اين شهداي ارزشمند از ميان دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان هستند .